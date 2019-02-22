Общество

Законопроекту о «детях войны» дали еще один шанс в Волгоградской облдуме

Общество 22.02.2019 08:12
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22.02.2019 08:12


Проект закона «О статусе «Дети войны» включен в повестку ближайшего заседания Волгоградской областной думы. Как сообщает ИА «Высота 02», 26 февраля депутаты рассмотрят документ, который получил противоречивые отзывы среди ряда государственных структур. Авторами законопроекта, который уже не единожды вносился в регпарламент, выступили члены фракции КПРФ, двое бывших членов фракции партии власти Николай Свиридов и Геннадий Мурылев, единоросс Владимир Попов и справоросс Дмитрий Калашников. Документ поступил на рассмотрение заксобрания в конце ноября 2018 года.
Статусом «Дети войны» авторы предлагают наделить граждан, которым на день окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет. Данную категорию граждан предлагается наделить мерами поддержки. В частности, это внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий, первоочередное пользование всеми видами услуг культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, находящихся в ведении Волгоградской области, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта и обслуживание в магазинах. Закон, по мнению разработчиков, должен вступить в силу 1 июля 2019 года.
При этом, как заверяют авторы документа, дополнительного бюджетного финансирования не потребуется.
В пояснительной записке к проекту закона указано, что эта инициатива появилась для устранения исторической несправедливости по отношению к детям войны. «Это поколение превратилось в поколение лишних людей. Закона «О детях войны» в России нет, нет и обеспечения достойной старости», - отмечают разработчики документа. 
Государственно-правовое управление облдумы обнаружило в законопроекте противоречия Гражданскому кодексу РФ и несоответствие федеральному законодательству. Также, юристы отмечают, что нуждающимися в социальном обслуживании граждан наделяет не законодательный, а исполнительный орган власти региона. Заключение губернатора также отрицательное. И.о. главы региона Александр Дорждеев пояснил, что документ не может быть поддержан ввиду недоработанной концепции. Прокуратура региона считает, что проект закона может быть рассмотрен. Однако к его тексту у надзорного органа оказался целый ряд замечаний. Аналогичные выводы при рассмотрении документа сделала и КСП региона.
Профильный думский комитет по труду и социальной политике при рассмотрении этого вопроса 19 февраля никакого решения не принял.
Попытки утвердить законопроект о «детях войны» волгоградские коммунисты предпринимают с 2012 года. Аналогичный проект вносился даже в Государственную думу, однако был отклонен. На его реализацию требовалось свыше 100 млрд рублей в год.


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