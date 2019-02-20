Волгоград подарил Москве трамвай за миллион рублей

Чешские трамваи до сих пор перевозят пассажиров в Волгограде
Общество 20.02.2019 10:18
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20.02.2019 10:18
Сегодня депутаты Волгоградской городской думы на заседании одобрили решение о передаче волгоградского трамвайного вагона, выработавшего свой ресурсный срок, в крупнейшую в России музейную коллекцию исторических трамвайных вагонов ГУП "Мосгортранс". Как сообщает ИА "Высота 102", балансовая стоимость этого трамвая - 1,1 миллиона рублей. Один из народных избранников задался вопросом о целесообразности такого решения, на что председатель гордумы Андрей Косолапов заявил, что Москва уже подарила Волгограду 33 вагона. Сотрудничество планируется и в дальнейшем. Спикер сообщил, что отремонтировать трамвай, который с возрастом уже стал музейным экспонатом, дороже, чем купить новый.
Как уже сообщала "Высота 102", речь идет о вагоне модели КТ8Д5, построенном в 1984 году на чехословацком предприятии "ЧКД Прага" и проходившем в течение нескольких лет эксплуатационные испытания в Москве в трамвайном депо имени П. Л. Апакова. После этого трамвай был передан в Волгоград для работы на линии только что открывшегося в нашем городе скоростного трамвая. С просьбой о передаче трамвая с бортовым номером 5834 к властям Волгограда обратилось Правительство Москвы.
Напомним, весной прошлого года в рамках обновления подвижного состава волгоградского метротрама и в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 Правительство Москвы безвозмездно передало Волгограду 33 трамвайных вагона для эксплуатации на маршруте скоростного трамвая. Просьба о передаче волгоградского трамвая-"пенсионера" в Москву, в коллекцию исторических вагонов "Мосгортранса", - также в рамках взаимного сотрудничества между двумя городами.
В настоящее время трамвай чешского производства находится на постоянной стоянке в депо №5 МУП "Метроэлектротранс". Поскольку вагон не используется предприятием в уставной деятельности, то его передача в московскую музейную коллекцию исторических вагонов не отразится на финансово-хозяйственной деятельности МУПа и не повлечет за собой выпадения доходов волгоградского предприятия.
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