Волгоград подарил Москве трамвай за миллион рублей





Сегодня депутаты Волгоградской городской думы на заседании одобрили решение о передаче волгоградского трамвайного вагона, выработавшего свой ресурсный срок, в крупнейшую в России музейную коллекцию исторических трамвайных вагонов ГУП "Мосгортранс". Как сообщает ИА "Высота 102", балансовая стоимость этого трамвая - 1,1 миллиона рублей. Один из народных избранников задался вопросом о целесообразности такого решения, на что председатель гордумы Андрей Косолапов заявил, что Москва уже подарила Волгограду 33 вагона. Сотрудничество планируется и в дальнейшем. Спикер сообщил, что отремонтировать трамвай, который с возрастом уже стал музейным экспонатом, дороже, чем купить новый.

Как уже сообщала "Высота 102", речь идет о вагоне модели КТ8Д5, построенном в 1984 году на чехословацком предприятии "ЧКД Прага" и проходившем в течение нескольких лет эксплуатационные испытания в Москве в трамвайном депо имени П. Л. Апакова. После этого трамвай был передан в Волгоград для работы на линии только что открывшегося в нашем городе скоростного трамвая. С просьбой о передаче трамвая с бортовым номером 5834 к властям Волгограда обратилось Правительство Москвы.

Напомним, весной прошлого года в рамках обновления подвижного состава волгоградского метротрама и в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 Правительство Москвы безвозмездно передало Волгограду 33 трамвайных вагона для эксплуатации на маршруте скоростного трамвая. Просьба о передаче волгоградского трамвая-"пенсионера" в Москву, в коллекцию исторических вагонов "Мосгортранса", - также в рамках взаимного сотрудничества между двумя городами.

В настоящее время трамвай чешского производства находится на постоянной стоянке в депо №5 МУП "Метроэлектротранс". Поскольку вагон не используется предприятием в уставной деятельности, то его передача в московскую музейную коллекцию исторических вагонов не отразится на финансово-хозяйственной деятельности МУПа и не повлечет за собой выпадения доходов волгоградского предприятия.



