



Жители Краснослободска, который из-за близости к областному центру уже многие считают частью Волгограда, пригласили журналистов ИА «Высота 102», чтобы показать им все прелести своей «городской» жизни. Чего стоит только одна и самая главная улица Ленина, передвигаться по которой и рядом с которой опасно и для водителей, и для пешеходов.









С наступлением каждой весны вот уже много лет подряд дорога разбивается в хлам, после оттепели ямы наполняются водой и пешеходов, которым приходится двигаться вдоль обочины в отсутствии тротуаров, частенько окатывает грязным душем. Жители Краснослободска только в одном увидели какую-то заботу местных властей – в недавно установленных здесь нескольких новых остановках, внутри которых, впрочем, никто не ждет маршруток, а скрываются от брызг за стеклом.









По словам местных жителей, улица Ленина капитально не ремонтировалась уже много лет. А весной, уверяют краснослободцы, опять сделают ямочный ремонт, толку от какого нет. «Мы вроде считаемся жителями города, а живем, как в деревне, - констатируют люди. – И так, наверное, и дальше будет, пока нашу власть не поменяют».







