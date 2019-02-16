







Вот так выглядели улицы рабочего поселка Городище прошлой весной.





Около 400 тысяч рублей выделено из бюджета Городищенского района на проведение мероприятий по предотвращению затопления территории рабочего поселка Городище. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, работы будут проведены на улице Химической и в переулке Центральный. Здесь уложат водопропускные трубы, выполнят гидроизоляцию и отсыпят валы, чтобы талые воды не залили домовладения, как это произошло в апреле прошлого года. Тогда десяток домов и подворий на улицах Химической, Камышовой и переулка Центральный оказались затопленными вешними водами, которые пришли по руслу Мокрой Мечетки. В домах вода поднялась на 30-40 см. Людям пришлось эвакуировать семьи и рыть обводные каналы.

А вот жители города Фролово Волгоградской области, дома которых в прошлом году тоже затопило, переживают по поводу возможного повторения прошлогодних событий. «Губернатор Волгоградской области сказал, чтобы на местах готовились к паводку, но мы не видим никаких действий со стороны наших властей», - рассказали обеспокоенные люди. Жители уверены, что уже сейчас надо начинать отсыпку улицы Колхозной, которая наиболее пострадала от прошлогоднего наводнения. «Неужели надо опять дождаться, когда «петух клюнет»?», - негодуют местные жители. По словам фроловчан, компенсации за потерянное имущество получили далеко не все, да и размер их был небольшим, поэтому многим пришлось влезть в долги, чтобы привести и дома, и подворья в порядок. Теперь люди переживают, что их ждут новые проблемы и новые расходы в случае бездействия местных чиновников.

Напомним, в этом году в Волгоградской области от паводка могут пострадать 23 района. В прошлом году последствия весеннего половодья также оказались серьезными - были затоплены десятки населенных пунктов в 10 районах области.