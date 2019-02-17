Суд отказался лишать лицензии перевозчика на «дачном» маршруте в Волжском





Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского отказано в требованиях о прекращении действия свидетельства на осуществление перевозок по автобусному маршруту №33. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, иск был подан в отношении ООО "АвтоТрансПрофи Волжский", которое осуществляет регулярные перевозки по автобусному маршруту №33 "СНТ "Тюльпан" - СНТ "Строитель".

Основанием послужило непредставление перевозчиком отчетов об осуществлении регулярных перевозок по маршруту № 33 за отчетные периоды 2017 года, 1,2,3 кварталы 2018 года в адрес комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского. Суд посчитал, что это само по себе, в отсутствие иных причин, не может являться основанием для прекращения свидетельства об осуществлении перевозок.

На заседании было отмечено, что жалобы на осуществлении перевозок в отношении ООО "АвтоТрансПрофи Волжский" не поступали, нарушений в его деятельности как перевозчика не выявлялось, к административной ответственности общество не привлекалось. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.



