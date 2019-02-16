Общество

«Ваш номер 463»: в Волгоградской области инвалид-афганец почти 20 лет мыкается по съемным углам

Общество 16.02.2019 09:39
8295 8
16.02.2019 09:39



Вячеслав Солнцев со своими родными.

Накануне во всех районах и городских округах Волгоградской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Правда, местные чиновники жителя села Заплавное Ленинского района Волгоградской области Вячеслава Солнцева, который вернулся с тогда еще необъявленной войны без ноги, так и не навестили. Видимо,  обрадовать Вячеслава Геннадьевича, который вот уже много лет живет с надеждой когда-нибудь обрести  свое жилье, им нечем. 
Сразу скажем – 58-летний инвалид-афганец ни на что не жаловался, в редакцию ИА «Высота 102» позвонили его односельчане, которые переживают за своего земляка. «Как же так, семья вот уже много лет снимает дом, своего жилья у них нет. Его Родина отправила на ту войну, там он потерял ногу. Неужели не заслужил, чтобы хотя бы к концу жизни у него была своя квартира?», - негодовали жители села. 


Вячеслав в нижнем ряду крайний справа. 

Вячеслав Солнцев – человек скромный и закрытый и не любит привлекать к себе внимание. Поэтому, чтобы разобраться в ситуации, мы общались с его родными и чиновниками сельского поселения и администрации района. Вячеслав Геннадьевич с женой  и двумя дочками переехал в Волгоградскую область в 1992 году из Семипалатинска. Все это время семья жила и живет до сих пор в съемном жилье. Сейчас в селе Заплавное Солнцевы снимают дом с удобствами во дворе. Благодаря помощи родным не так давно в дом, где семья живет на птичьих правах,  удалось провести газ. Но Вячеславу Геннадьевичу, который потерял ногу на войне в Афганистане, нелегко в доме, где нет ни туалета, ни ванны. Только в 2002 году его поставили на очередь – сначала на получение жилья, потом – на получение жилищной социальной выплаты, которая положена ему как инвалиду боевых действий. В так называемом сводном списке – общем списке льготников – в 2011 году он находился на 463-ем (!) месте. Насколько продвинулась за прошедшие годы эта очередь, семья не знает – устала бесконечно переписываться с чиновниками, суть ответов которых сводится к одному – да, в списке значится, но «предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов осуществляется в пределах средств, поступивших в виде субвенций из федерального бюджета и осуществляется в порядке очередности». Корреспондент ИА «Высота 102» потратил намного меньше времени – всего два дня, чтобы попытаться узнать, есть ли перспективы получения жилья у Вячеслава Солнцева.  Однако, несмотря на данные обещания раскрыть эту «тайну», в администрации Ленинского района так и не сообщили эту информацию. Видимо, заметного  "продвижения" вперед в том самом списке не случилось. 

Вячеслава Солнцева, конечно же, совсем не забыли. Как и положено по закону, один раз в несколько лет он получает новый протез, в свое время ему выдали автомобиль «Оку», который, к слову, за это время совсем сгнил – даже полы в салоне провалились. Денег на ремонт машины у семьи нет и вряд ли когда-нибудь появятся. Вот совсем недавно выделили ему кусок бесплатной земли – ничего, что в чистом поле, где ни дорог, ни, конечно же, коммуникаций. Как говорится, строй - не хочу. 
Дочки Вячеслава и его жены Елены выросли, живут отдельно. Но за отца у них болит душа –  может повернуться так, что семью попросят из чужого дома и тогда человеку, которого покалечил Афганистан, придется вновь скитаться по углам. 
Вячеслав Геннадьевич иногда рассказывает про Афганистан своему внуку.  В этом разговоре двух мужчин, один из которых видел смерть и боль, обязательно должно получиться так, чтобы добро и справедливость победили. Но сколько лет ему придется еще ждать?

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде после Нового года «родилась» подозрительная свалка (ВИДЕО)
19.01.2019 13:34
26866 0
Топ-менеджеры «Лидера» приехали в Волгоград убираться за «дочкой»-грязнулей
18.01.2019 20:34
26573 7
В Волжском подсчитали разрыв между зарплатами директоров и подчиненных
26.01.2019 13:37
26140 0
Общество
16.02.2019 15:35
Общество 16.02.2019 15:35
285 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.02.2019 13:48
Общество 16.02.2019 13:48
7384 1 Обсудить

0
Далее
Общество
16.02.2019 10:43
Общество 16.02.2019 10:43
5951 0 Обсудить

0
Далее
Общество
15.02.2019 17:45
Общество 15.02.2019 17:45
1436 3 Обсудить

0
Далее
Общество
15.02.2019 16:57
Общество 15.02.2019 16:57
2293 4 Обсудить

0
Далее
Общество
15.02.2019 16:35
Общество 15.02.2019 16:35
1257 1 Обсудить

0
Далее
Общество
15.02.2019 16:07
Общество 15.02.2019 16:07
683 1 Обсудить

0
Далее
Общество
15.02.2019 15:31
Общество 15.02.2019 15:31
12665 4 Обсудить

0
Далее
Общество
15.02.2019 15:22
Общество 15.02.2019 15:22
1249 4 Обсудить

0
Далее
Общество
15.02.2019 14:28
Общество 15.02.2019 14:28
3862 2 Обсудить

0
Далее
Общество
15.02.2019 13:21
Общество 15.02.2019 13:21
11789 47 Обсудить

0
Далее
Общество
15.02.2019 13:01
Общество 15.02.2019 13:01
2178 0 Обсудить

0
Далее
Общество
15.02.2019 11:25
Общество 15.02.2019 11:25
5777 2 Обсудить

0
Далее
Общество
15.02.2019 09:19
Общество 15.02.2019 09:19
6317 3 Обсудить

0
Далее
Общество
14.02.2019 17:20
Общество 14.02.2019 17:20
8781 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:35
Под Волгоградом задержали гражданина Египта, который отказывался покидать Россию после ЧМ-2018Смотреть фотографии
13:48
«Боимся снова утонуть!»: жители Волгоградской области со страхом ждут весныСмотреть фотографии
10:54
В Тракторозаводском районе Волгограда двое малышей и родители отравились угарным газомСмотреть фотографии
10:43
Большинство кандидатов в кадровый резерв мэрии Волгограда не справились с написанием эссеСмотреть фотографии
10:39
Волгоградские полицейские узнали цену незаконной прописки в "резиновых" квартирахСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области женщину переехали две машиныСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде жильцы многоэтажки едва не остались без квартир из-за соседейСмотреть фотографии
09:33
В отдаленном хуторе Волгоградской области сгорел элитный внедорожникСмотреть фотографии
20:13
«Высота 102»ТВ: На форуме в Сочи инвесторов призвали подумать о мечтах жителей Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
17:45
В Волгоградской области 700 человек записались в Школу молодого избирателяСмотреть фотографии
17:23
Губернатор Андрей Бочаров на Сочинском инвестфоруме – о сбывающихся мечтах волгоградцев (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:57
В Волгоградской области за плохое содержание дорог зимой наказаны 11 подрядчиковСмотреть фотографии
16:23
«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данныхСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде арестовали обвиняемого в убийстве бомжа-иностранцаСмотреть фотографии
15:40
"Плохая игра": в Волгограде брокера-миллиардера ждет второй судСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде боятся жаловаться на "зарплатное" рабствоСмотреть фотографии
15:22
В Волгограде возле рынка "Северный" снесут самовольные киоски и палаткиСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде УК оштрафовали и заставили пересчитать ОДНСмотреть фотографии
13:21
Есть кто покруче: Волгоградское УФАС намерено дожать «Единую Россию» в вопросе о похоронном монополисте Смотреть фотографии
13:01
Волгоградский трамвай поедет на «пенсию» в московский музейСмотреть фотографии
12:51
Волгоградское реготделение «Справедливой России» вооружили Калашниковым Смотреть фотографии
12:35
В Волгограде сотрудницы Роспотребнадзора закрыли лицаСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде обвиняемый во взрыве жилого дома устал сидеть в СИЗОСмотреть фотографии
11:25
В небо над Волгоградом улетели сотни белых шаров в память о погибших в Афганистане Смотреть фотографии
11:05
В Волгоградской области жителей восьми населенных пунктов защитят от небезопасных ГТССмотреть фотографии
11:04
Росприроднадзор и РСПП создадут рабочую группу по экологической безопасностиСмотреть фотографии
09:59
Под Волгоградом водитель из Хабаровска уснул за рулем и врезался в иномаркуСмотреть фотографии
09:58
Строительство объездной дороги вокруг Волгограда начнется в 2019 годуСмотреть фотографии
09:19
Волгоградским художникам не хотят давать бесплатное «жилье»Смотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгограде дорожники первыми почувствовали приближение весны Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 