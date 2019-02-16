«Ваш номер 463»: в Волгоградской области инвалид-афганец почти 20 лет мыкается по съемным углам

Общество 16.02.2019 09:39
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16.02.2019 09:39
Вячеслав Солнцев со своими родными.
Накануне во всех районах и городских округах Волгоградской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Правда, местные чиновники жителя села Заплавное Ленинского района Волгоградской области Вячеслава Солнцева, который вернулся с тогда еще необъявленной войны без ноги, так и не навестили. Видимо, обрадовать Вячеслава Геннадьевича, который вот уже много лет живет с надеждой когда-нибудь обрести свое жилье, им нечем.
Сразу скажем – 58-летний инвалид-афганец ни на что не жаловался, в редакцию ИА «Высота 102» позвонили его односельчане, которые переживают за своего земляка. «Как же так, семья вот уже много лет снимает дом, своего жилья у них нет. Его Родина отправила на ту войну, там он потерял ногу. Неужели не заслужил, чтобы хотя бы к концу жизни у него была своя квартира?», - негодовали жители села.
Вячеслав в нижнем ряду крайний справа.
Вячеслав Солнцев – человек скромный и закрытый и не любит привлекать к себе внимание. Поэтому, чтобы разобраться в ситуации, мы общались с его родными и чиновниками сельского поселения и администрации района. Вячеслав Геннадьевич с женой и двумя дочками переехал в Волгоградскую область в 1992 году из Семипалатинска. Все это время семья жила и живет до сих пор в съемном жилье. Сейчас в селе Заплавное Солнцевы снимают дом с удобствами во дворе. Благодаря помощи родным не так давно в дом, где семья живет на птичьих правах, удалось провести газ. Но Вячеславу Геннадьевичу, который потерял ногу на войне в Афганистане, нелегко в доме, где нет ни туалета, ни ванны. Только в 2002 году его поставили на очередь – сначала на получение жилья, потом – на получение жилищной социальной выплаты, которая положена ему как инвалиду боевых действий. В так называемом сводном списке – общем списке льготников – в 2011 году он находился на 463-ем (!) месте. Насколько продвинулась за прошедшие годы эта очередь, семья не знает – устала бесконечно переписываться с чиновниками, суть ответов которых сводится к одному – да, в списке значится, но «предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов осуществляется в пределах средств, поступивших в виде субвенций из федерального бюджета и осуществляется в порядке очередности». Корреспондент ИА «Высота 102» потратил намного меньше времени – всего два дня, чтобы попытаться узнать, есть ли перспективы получения жилья у Вячеслава Солнцева. Однако, несмотря на данные обещания раскрыть эту «тайну», в администрации Ленинского района так и не сообщили эту информацию. Видимо, заметного "продвижения" вперед в том самом списке не случилось.
Вячеслава Солнцева, конечно же, совсем не забыли. Как и положено по закону, один раз в несколько лет он получает новый протез, в свое время ему выдали автомобиль «Оку», который, к слову, за это время совсем сгнил – даже полы в салоне провалились. Денег на ремонт машины у семьи нет и вряд ли когда-нибудь появятся. Вот совсем недавно выделили ему кусок бесплатной земли – ничего, что в чистом поле, где ни дорог, ни, конечно же, коммуникаций. Как говорится, строй - не хочу.
Дочки Вячеслава и его жены Елены выросли, живут отдельно. Но за отца у них болит душа – может повернуться так, что семью попросят из чужого дома и тогда человеку, которого покалечил Афганистан, придется вновь скитаться по углам.
Вячеслав Геннадьевич иногда рассказывает про Афганистан своему внуку. В этом разговоре двух мужчин, один из которых видел смерть и боль, обязательно должно получиться так, чтобы добро и справедливость победили. Но сколько лет ему придется еще ждать?
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