Жительница Волгограда попросила президента защитить ее от "беспредела" газовиков





Сегодня Фаина Григорьева, в квартире которой вот уже почти две недели нет газа, посетила приемную президента России в Волгограде и оставила обращение главе государства с просьбой остановить «беспредел» газовиков. Как рассказала ИА «Высота 102» Фаина Григорьева, соответствующее заявление она направила и в администрацию Волгоградской области. «Я уже не знаю, куда мне стучаться и куда писать, - пожаловалась Фаина Григорьева. – Сколько мне еще скитаться по родственникам, ведь в своей квартире я не могу теперь ни еду приготовить, ни душ принять?».

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что в квартире Фаины Григорьевой, проживающей в доме №3 по ул. Мукачевской в Тракторозаводском районе Волгограда, газовики отключили подачу голубого топлива из-за должников-соседей. Женщине заявили, что газ в ее квартиру вернут, если она обеспечит доступ в соседскую квартиру. В Волгоградском УФАС уже возбудили дело по этому факту, но пока суд да дело, волгоградке приходится обивать пороги инстанций с надеждой, что газовики одумаются и не будут делать «козлами отпущения» добросовестных плательщиков и добропорядочных граждан.



