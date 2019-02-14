В Волгоградской области избавятся от "лишних" сельских поселений

Общество 13.02.2019 10:42
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13.02.2019 10:42
В Волгоградской области набирает обороты процесс укрупнения территорий муниципальных образований. Как сообщает ИА «Высота 102», в облдуму внесен очередной законопроект, на сей раз касающийся объединения Венгеловского и Приозерного сельских поселений, входящих в состав Палласовского муниципального района. В настоящее время в регпарламенте находятся в работе похожие законопроекты – об объединении городского поселения рабочий поселок Даниловка и Миусовского сельского поселения, а также о слиянии Новинского и Алешниковского сельских поселений Жирновского района. Инициатива во всех случаях исходит от глав районных администраций, мотивировка одинакова – в целях «консолидации бюджетов для более успешного решения социальных вопросов», а также для оптимизации расходов на содержание аппарата администрации объединенных поселений. Между тем, жители сельских поселений, попавших под «слияние», опасаются, что этот процесс может обернуться закрытием тех же школ, расположенных на территориях, которые останутся без местных органов власти. Впрочем, руководство районов, выступивших с подобной инициативой, в пояснительных записках к законопроектам обещает, что реорганизации или закрытия образовательных учреждений не планируется.
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