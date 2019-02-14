



Около 200 уникальных фотографий, которые ранее хранились в семейных архивах детей Сталинграда, представлены на выставке, открывшейся сегодня в здании Волгоградского театра юного зрителя. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель секции "Поколения" волгоградской общественной организации "Дети Сталинграда" Галина Егорова, на черно-белых снимках запечатлены юные сталинградцы, которые пережили осаду города и массированную бомбардировку в августе 1943 года. Несмотря на почтенный возраст, многие из них сегодня смогли прийти на выставку и рассказать историю своих снимков.





Владимир Иванов, которому сегодня 89 лет, в тринадцатилетнем возрасте удалось сфотографироваться в кабине подбитого фашистского самолета. По его словам, после бомбардировки Сталинграда в городе везде было полно оружия и техники. "Мы лазили везде, где только можно", - вспоминает дитя Сталинграда.





Когда мальчишки увидели уткнувшийся носом с землю вражеский самолет, их радости не было предела. Владимиру Иванову удалось сфотографироваться в кабине подбитой машины на трофейный фотоаппарат, принадлежащий дяде его друга. Сегодня эта фотография - ценнейший экспонат на выставке. Поведал свою историю и Олег Ширяев - бывший конструктор ВГТЗ. Сегодня ему 81 год, а на снимке он совсем малыш, которого за пару месяцев до бомбардировки города за руку в фотоателье, расположенное в здание Центрального универмага, привела мама.





По словам Егоровой, в день презентации выставки, которая получила название "Дети Сталинграда - в Сталинградской Великой Победе", в здании Волгоградского ТЮЗа открылся форум "Сталинградская Победа - 76". В торжественной обстановке заслуженную награду - международную премию "Имперская культура" - вручили известному волгоградскому художнику, ребенку Сталинграда Льву Тырину.

Эту престижную награду он получил в номинации "Детская книга". Все ужасы войны Лев Тырин увидел в четырехлетнем возрасте и смог запечатлеть свои воспоминания в рисунках.





Отметим, что в прошлом году в здании ТЮЗа с успехом прошла выставка работ Льва Тырина под названием "75 картинок моего детства".



