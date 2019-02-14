От Сталинграда - до Великой Победы

"Черно-белое детство": Дети Сталинграда принесли на выставку в Волгограде свои фото

От Сталинграда - до Великой Победы 12.02.2019 16:53
5461 0
12.02.2019 16:53


Около 200 уникальных фотографий, которые ранее хранились в семейных архивах детей Сталинграда, представлены на выставке, открывшейся сегодня в здании Волгоградского театра юного зрителя. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель секции "Поколения" волгоградской общественной организации "Дети Сталинграда" Галина Егорова, на черно-белых снимках запечатлены юные сталинградцы, которые пережили осаду города и массированную бомбардировку в августе 1943 года. Несмотря на почтенный возраст, многие из них сегодня смогли прийти на выставку и рассказать историю своих снимков. 

Владимир Иванов, которому сегодня 89 лет, в тринадцатилетнем возрасте удалось сфотографироваться в кабине подбитого фашистского самолета. По его словам, после бомбардировки Сталинграда в городе везде было полно оружия и техники. "Мы лазили везде, где только можно", - вспоминает дитя Сталинграда.

Когда мальчишки увидели уткнувшийся носом с землю вражеский самолет, их радости не было предела. Владимиру Иванову удалось сфотографироваться в кабине подбитой машины на трофейный фотоаппарат, принадлежащий дяде его друга. Сегодня эта фотография - ценнейший экспонат на выставке. Поведал свою историю и Олег Ширяев - бывший конструктор ВГТЗ. Сегодня ему 81 год, а на снимке он совсем малыш, которого за пару месяцев до бомбардировки города за руку в фотоателье, расположенное в здание Центрального универмага, привела мама.

По словам Егоровой, в день презентации выставки, которая получила название "Дети Сталинграда - в Сталинградской Великой Победе", в здании Волгоградского ТЮЗа открылся форум "Сталинградская Победа - 76". В торжественной обстановке заслуженную награду - международную премию "Имперская культура" - вручили известному волгоградскому художнику, ребенку Сталинграда Льву Тырину.
Эту престижную награду он получил в номинации "Детская книга". Все ужасы войны Лев Тырин увидел в четырехлетнем возрасте и смог запечатлеть свои воспоминания в рисунках.

Отметим, что в прошлом году в здании ТЮЗа с успехом прошла выставка работ Льва Тырина под названием "75 картинок моего детства".

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде усиленно охраняют подлинный орден «Победа» маршала Жукова
31.01.2019 15:52
12225 0
"Черно-белое детство": Дети Сталинграда принесли на выставку в Волгограде свои фото
12.02.2019 16:53
5462 0
В Волгограде – Сталинграде отмечают 76-ю годовщину победы в великой битве
02.02.2019 05:13
5682 0
От Сталинграда - до Великой Победы
05.02.2019 17:11
От Сталинграда - до Великой Победы 05.02.2019 17:11
5594 5 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
02.02.2019 12:50
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2019 12:50
2698 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
02.02.2019 10:35
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2019 10:35
4419 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
02.02.2019 10:24
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2019 10:24
3400 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
02.02.2019 05:13
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2019 05:13
5682 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
01.02.2019 14:06
От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2019 14:06
5568 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
31.01.2019 15:52
От Сталинграда - до Великой Победы 31.01.2019 15:52
12225 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
27.01.2019 07:35
От Сталинграда - до Великой Победы 27.01.2019 07:35
6758 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.12.2018 10:46
От Сталинграда - до Великой Победы 08.12.2018 10:46
23877 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
03.12.2018 14:47
От Сталинграда - до Великой Победы 03.12.2018 14:47
9449 24 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
03.12.2018 10:40
От Сталинграда - до Великой Победы 03.12.2018 10:40
2435 4 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
01.12.2018 10:22
От Сталинграда - до Великой Победы 01.12.2018 10:22
6303 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
29.11.2018 11:24
От Сталинграда - до Великой Победы 29.11.2018 11:24
4821 1 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
19.11.2018 17:30
От Сталинграда - до Великой Победы 19.11.2018 17:30
6769 2 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
19.11.2018 09:10
От Сталинграда - до Великой Победы 19.11.2018 09:10
2384 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде большое счастье горожан хотят сложить из мелочей Смотреть фотографииCмотреть видео
17:49
В Волгоградской области сотрудник ЖЭУ обокрал пенсионеркуСмотреть фотографии
16:56
Малому бизнесу Волгоградской области обещают подсластить налоговую «пилюлю» Смотреть фотографии
16:55
В «Садах Придонья» определили лидеров по профессиямСмотреть фотографии
16:48
Полку УК в Волгоградской области прибылоСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде осужденные сошьют 70 тысяч солдатских пилоток к Дню ПобедыСмотреть фотографии
16:12
В Волгограде внучка вынесла из дома бабушки ценностей на 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области в реализации проекта сохранения Волги нашли "слабое звено"Смотреть фотографии
16:03
Глава Волгограда потребовал перенести «жуткую» трамвайную остановку в центре города Смотреть фотографииCмотреть видео
15:41
Жительница Волгограда попросила президента защитить ее от "беспредела" газовиковСмотреть фотографии
14:52
На юге Волгограда воспитатель детсада попала под колеса легковушкиСмотреть фотографии
13:07
В Волгоградской области молодой полицейский с треском провалил свой дерзкий бизнес-планСмотреть фотографии
13:00
"Емкор", еще "Емкор": В Волгограде осужденному соучредителю УК предъявили новое обвинениеСмотреть фотографии
12:43
В Волжском при падении крана пострадал рабочийСмотреть фотографии
12:33
Пьяный и влюбленный: волгоградец украл из цветочного магазина 25 розСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области ретивые коллекторы попали на деньгиСмотреть фотографии
12:19
Волгоградская область проведет кадастровую оценку земель населенных пунктов и особо охраняемых территорийСмотреть фотографии
11:44
Молодых специалистов для «ЕвроХима» готовят ведущие профильные вузы РоссииСмотреть фотографии
11:42
В Волгоградской области фермер провернул аферу с получением кредитов на 61 миллионСмотреть фотографии
11:39
Грипп уложил третий по населению город Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области восстановили провалившиеся под снегом крыши домовСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области избавятся от "лишних" сельских поселенийСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде в этом году расселят шесть аварийных домовСмотреть фотографии
20:18
На инвестфоруме в Сочи волгоградский губернатор обсудит дорожные проектыСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгограде на суде убийца-расчленитель испугался мести Смотреть фотографииCмотреть видео
19:30
Кандидат в президенты РФС Александр Дюков посетил ВолгоградСмотреть фотографии
17:42
На «Волгоград Арену» хотят выпустить сборную России по футболуСмотреть фотографии
17:37
Замруководителя госжилинспекции Волгоградской области наказали за отпискуСмотреть фотографии
17:11
Главный доктор Волгоградской облдумы напугала школьников плохой едойСмотреть фотографии
16:53
"Черно-белое детство": Дети Сталинграда принесли на выставку в Волгограде свои фотоСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 