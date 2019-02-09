Сайт ИА «Высота 102» - самый востребованный в Волгоградской области по версии Яндекса





ИА «Высота 102» - снова лидер в рейтинге самых востребованных сайтов Волгоградской области по версии Яндекса. По состоянию на 8 февраля, индекс качества портала информагентства равен 6300 единиц. Новую методику мониторинга сайта поисковая система запустила в сентябре 2018 года прошлого года. Все это время «Высота 102» - на первом месте среди местных интернет-изданий.

Чем больше портал удовлетворяет потребности пользователей, тем выше будет показатель ИКС (индекс качества сайта). В рейтинге участвуют не только СМИ, а все сайты, участвующие в поиске Яндекса. ИКС от Яндекса, как отмечают его авторы, отображает качество ресурса. Для расчёта ИКС используются не только ссылки на сайт, но и ещё сотни других параметров, среди которых: посещаемость сайта, время нахождения на сайте читателя, процент отказов, количество комментариев к статьям, уникальность и актуальность информации. Региональные представительства федеральных изданий в исследовании «Яндекса» не участвуют, поскольку система показывает ИКС только общего сайта. На втором месте рейтинга – сайт V1.ru (6200), на третьем – «Блокнот-Волгоград» (4900). Далее идут сайты «Инфокам», «Волжский ру», «Блокнот Волжский», «Волго-Мама», «Волгоградский форум». На 9-ом месте – «Городские вести» (1200). Замыкает первую десятку сайтов с самым высоким ИКС – «Волгоградская правда» (1000).



