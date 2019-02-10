



Более 50 миллионов рублей неустойки за нарушение сроков ремонта дорог в Волгограде требовало МУ "Комдорстрой" с подрядчика из Саратовской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, в иске было отказано, так как саратовская фирма - ООО "Альфа-Холдинг" - доказала, что просрочка исполнения обязательств по договору произошла не по ее вине.

Установлено, что подрядчик принял все зависящие от него меры по надлежащему исполнению обязательств.

По материалам дела, ООО "Альфа-Холдинг" в августе 2015 года заключило муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования города Волгограда. Цена контракта составила почти 314 миллионов рублей. Работы должны были завершить до 15 июня 2016 года, но, как указано в деле, по состоянию на 9 июля 2018 года они не выполнены подрядчиком.

В суде было отмечено, что ООО "Альфа-Холдинг" столкнулось с обстоятельствами, препятствующими выполнению работ. Проектная и техническая документации были составлены заказчиком с нарушениями. Работы по выносу коммуникаций выполнялись ООО "Концессия водоснабжения", ООО "Концессия теплоснабжения", что так же вело к приостановке работ и невозможности их выполнения на объектах. Комиссионным обследованием неоднократно принималось решение о замене одних видов работ на другие, что подтверждается представленной перепиской. Так, по ул. Козловской теплотрассу прокладывали в период с 22 апреля по 7 октября 2016 года. В сентябре произошел прорыв теплотрассы, в результате чего был разрушен построенный тротуар. Заказчиком было принято решение о выполнении в октябре дополнительных работ по восстановлению разрушенного ремонта на тротуаре. На ул. Пархоменко, ул. Автозаводской, ул. Хорошева, Морфлотской, Ардатовской и т.д. также происходила перекладка как водопровода, так и теплотрассы. Работы были приостановлены практически на весь летний период с 25 апреля по 4 августа 2016 года.

Кроме того, на ул. Козловской в проектной документации не предусмотрели организацию межрельсового пространства. На ул. Огородной, ул. Морфлотской, ул. Пархоменко, ул. Землячки, ул. Хорошева, ул. Римского Корсокого, ул. Саши Филлипова, ул. Просвещения выполнялись дополнительные работы, вносились изменения в документацию, из-за чего работы также постоянно приостанавливались.

Подрядчик документально доказал, что практически по всем объектам выполнялись дополнительные работы и приостанавливалось производство работ не по его вине. В общей сложности срок приостановления работ составил 285 дней.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



