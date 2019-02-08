Пограничные вузы ФСБ России приглашают на учебу мужчин из Волгоградской области

Общество 08.02.2019 10:37
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08.02.2019 10:37
Управлением ФСБ России по Волгоградской области проводится набор кандидатов для поступления в пограничные институты ФСБ России в городах Москва, Голицыно, Калининград, Хабаровск, Курган, Анапа. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФСБ по региону, в качестве кандидатов для поступления рассматриваются лица мужского пола с образованием не ниже среднего общего (учащиеся 11 классов, выпускники колледжей и кадетских школ Волгограда и области), постоянно зарегистрированных в регионе. Главный требования - возраст от 16 до 22 лет, отличное физическое и психическое здоровье, спортивная подготовка.
Продолжительность обучения: высшее – 5 лет, среднее – до 3 лет. В период абитуриентских сборов и сдачи экзаменов всем поступающим гарантируется бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание. Все желающие поступить в пограничные институты ФСБ России должны обратиться до 31 марта 2019 года в отдел кадров УФСБ России по Волгоградской области по телефону: 8 (844-2) 30-12-28.
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