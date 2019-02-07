



Волгоградский областной суд постановил взыскать с ООО «М.Видео Менеджмент» 3,5 млн рублей в пользу семейной пары. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь облсуда Екатерина Вальковская, в квартире жителей Волжского произошел пожар из-за неисправной микроволновой печи. Мелкую бытовую технику супруги приобрели именно в этом сетевом магазине.

Трехкомнатную квартиру волжане приобрели в ноябре 2016 года. После чего сделали в ней ремонт и купили новую технику. А в июле следующего года их имущество сгорело. Сотрудники МЧС подтвердили, что причиной возгорания стала именно неисправная микроволновка.

Супруги обратились в сетевую компанию по продаже техники с претензией, которая осталась без ответа. В суде представители «М.Видео» настаивали на том, что выводы экспертов о причинах пожара неверны. По их мнению, причиной пожара стала утечка природного газа. Однако проведенная в ходе судебного разбирательства комплексная пожарно-техническая и товароведческая экспертизы подтвердили доводы истцов.

В итоге Волжский городской суд вынес решение взыскать в пользу граждан стоимость ремонта квартиры истцов, а также соседних квартир, пострадавших при ликвидации пожара. Волжанам также должны быть компенсированы расходы на съем другого жилища и полученный моральный вред. Ответчик с решением суда не согласился и обжаловал его. Областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.



