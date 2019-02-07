Общество 07.02.2019 14:01
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07.02.2019 14:01
В прошлом году в Волгограде нашли работу 9031 человек – это 65% от общей численности граждан, обратившихся в центр занятости за этот период. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении, в прошлом году при содействии службы занятости населения Волгограда нашли работу 73,8 % молодежи в возрасте от 16 до 29 лет (трудоустроены 2633 человека из 3569 обратившихся граждан). Показатель по трудоустройству инвалидов в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 13%. Уровень регистрируемой безработицы в Волгограде на 1 января 2019 года составил 0,52% от численности рабочей силы Волгограда (на 01.01.2018 - 0,62 %). В нынешнем году служба занятости сосредоточится на достижении показателя по уровню трудоустройства граждан в общей численности жителей, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, на помощи инвалидам в поиске работы, а также на организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста.
Между тем, недавно в редакцию ИА «Высота 102» обратился житель Волгограда, который пожаловался, что в центре занятости, куда он обратился в поиске работы, обладателю двух высших образований настоятельно рекомендовали согласиться на работу грузчиком или мусорщиком в ООО «Управление отходами-Волгоград».
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