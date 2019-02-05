Поставщик бумаги из Москвы 23 раза «кинул» лечебные учреждения Волгограда и области

Общество 05.02.2019 17:33
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05.02.2019 17:33
Московское ООО «Лимус МСК» 23 раза включено в реестр недобросовестных поставщиков после того, как Волгоградским УФАС России были рассмотрены многочисленные заявления от различных лечебных учреждений Волгограда и Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации антимонопольного органа, в УФАС поступили 23 обращения о включении сведений об ООО «Лимус МСК» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с уклонением от заключения контрактов по результатам закупок офисной бумаги. В регламентированные законом о контрактной системе сроки московская компания не представляла заказчикам подписанные проекты контрактов и обеспечение их исполнения без объяснения каких-либо причин.
В итоге по результатам рассмотрения поступивших обращений они все были признаны обоснованными. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель волгоградского УФАС Роман Лучников: «В данном случае поставщикам следует иметь в виду, что особенностью законодательства о контрактной системе является то, что сколько обращений о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков будут признаны обоснованными в отношении конкретного поставщика, столько раз этот поставщик будет включен в реестр. Соответственно, срок нахождения в реестре каждый раз будет исчисляться с момента последнего включения такого поставщика в реестр, т.е. будет продлеваться каждый раз вплоть до бесконечности».
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