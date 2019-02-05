В Волгограде сожженные солнцем таблички у трамвая-памятника пугают горожан

Общество 05.02.2019 15:11
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05.02.2019 15:11
Информационные стенды, установленные рядом с трамваем-памятником в центре Волгограда, оказались изуродованы солнечными лучами еще летом - во время жары. Однако «обугленные» таблички, с теперь уже недоступной информацией об истории городского трамвайного движения, до сих пор представлены взорам горожан и гостей города, сообщает ИА «Высота 102». Некоторые граждане думают, что над стендами потрудились вандалы и выражают недоумение по поводу того, что никто не спешит ничего менять. Воссозданный трамвайный вагон занял свое место в городском саду еще в 2013-м - в год 100-летия запуска в городе первого трамвая.
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