Родные воина-сталинградца нашли его могилу в Берлине спустя 74 года

Общество 01.02.2019 16:28
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01.02.2019 16:28
В региональном отделении Общероссийского народного фронта в Волгоградской области состоялось торжественное вручение родственникам погибшего советского солдата, уроженца Сталинградской области, сертификата о месте его захоронения. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе организации, до настоящего времени старший лейтенант Петр Худяков, 1909 года рождения, уроженец города Дубовка, считался пропавшим без вести. При содействии волгоградских активистов Народного фронта, ведущих работу в рамках проекта ОНФ «Память народа – Волонтеры памяти», было установлено, что боец погиб 16 мая 1945 г. и захоронен на мемориале «Трептов-парк» в городе Берлине.
Волгоградские активисты ОНФ вручили сертификат, официально подтверждающий эту информацию, младшей дочери Петра Худякова, Лидии Гегиной (Худяковой), которая много лет через различные источники пыталась разыскать могилу отца. Сейчас дочери воина-сталинградца 81 год. Как рассказала присутствовавшая на встрече в региональном отделении ОНФ в Волгоградской области племянница Лидии Гегиной Людмила Зиновьева, ее дед с юных лет работал в Сталинграде на железной дороге на станции Бекетовка, был призван на фронт Кировским военкоматом летом 1941 г. «Последние письма от него приходили из Берлина. Несколько лет назад на одном из военных сайтов я нашла документы о ранении деда, о его подвиге и представлении к ордену Красного Знамени, о котором, думаю, он сам вряд ли узнал», – рассказала Зиновьева.
Много лет родственники Петра Худякова фактически находились в неведении по поводу последних дней его жизни, его гибели. Его жена получила похоронку на него в мае 1945 г., но информации, где находится его могила, не было.
«Для нашей семьи сегодня невероятно важное событие. Мы столько лет шли к тому, чтобы узнать, где похоронен мой отец. Теперь можно подумать о том, чтобы посетить это место. Несмотря на свой возраст, я очень хочу сделать это, надеюсь, однажды, если не я, то кто-то из нашей семьи осуществит это. Я плохо вижу, но очень хорошо ощущаю вашу заботу и благодарю вас за вашу работу», – подчеркнула Лидия Гегина.
Напомним, силами активистов проекта ОНФ «Память народа – Волонтеры памяти» и специалистов международного военно-мемориального центра «Возвращенные имена» удалось восстановить персональные данные 33 солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны и захороненных на территории Австрии. Все они были уроженцами Сталинграда или Сталинградской области и до сих пор числились пропавшими без вести.
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