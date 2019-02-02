Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин: С Днем Сталинградской Победы!





Сегодня, в День годовщины победы советских войск в Сталинградской битве волгоградцы и гости Волгограда чествуют победителей и отдают дань памяти погибшим героям. Как сообщает ИА «Высота 102», с утра на Аллее героев и Мамаевом Кургане многолюдно. Живые цветы, венки и гирлянды – сюда приходят весь день, чтобы еще раз поклонится подвигу переломивших ход войны солдат Великой Отечественной войны.

Традиционно в торжественных мероприятиях принимают участие представители предприятий Группы «ЛУКОЙЛ». Нефтяники и энергетики возложили гирлянды, венки и цветы к Вечному Огню на Аллее Героев и Мамаевом Кургане.

«2 февраля – знаменательная дата не только для нашего города, но и для страны, для всего мирового сообщества, - сказал в день праздника генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин. - Именно в Сталинграде началось победное наступательное шествие советской армии. Во всем мире Сталинград является символом силы духа и воли к победе. Энергетики внесли неоценимый вклад в героическую оборону города. В период великой битвы на Волге в 1942-1943 годах Сталинградская ГРЭС не прекращала подачу электроэнергии. Бесперебойная подача обеспечивалась под артиллерийским огнем и бомбежками вражеской авиации ценою страшных потерь. И после войны сталинградские энергетики вместе со своими семьями от зари до зари самоотверженно работали, восстанавливая станцию. Для наших энергетиков в годы войны и в мирное время не было, и нет невыполнимых задач. Вспоминая великий подвиг наших старших товарищей, мы низко склоняем головы перед теми, кто героически защищал Сталинград, кто, не покладая рук, трудился на предприятиях нашего города, снабжая фронт всем необходимым. Низкий поклон детям Сталинграда!

Желаю вам, дорогие коллеги, мира и счастья, крепкого здоровья и долголетия, добра и благополучия! С праздником! С днем Сталинградской победы»!