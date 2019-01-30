Начальник ГУ МВД по Волгоградской области оценил «ретро»-девушек





Готовность взвода девушек-регулировщиц ретро-взвода к несению службы во время празднования 76-ой годовщины Победы в Сталинградской битвы лично проверил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, Александр Николаевич отметил, что взвод девушек-регулировщиц уже давно стал визитной карточкой волгоградской полиции и несет большую ответственность, с которой без сомнения справится.

Напомним, девятый год подряд атмосферу военных лет в период празднования исторических дат в городе-герое создает уникальный взвод девушек-регулировщиц Главного Управления МВД России по Волгоградской области.

Во время визита в город-герой Волгоград в феврале 2018 года идею создания ретро-взвода поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин, подчеркнув важность дальнейшего развития патриотического направления, отметив, что девушки в форме военных лет создали особый историко-патриотический колорит и помогли ветеранам, жителям и гостям города окунуться в незабываемую атмосферу далеких послевоенных лет.

1 и 2 февраля 2019 года девушки-регулировщицы вновь облачатся в форму военных лет и будут нести службу на улицах города. Волгоградцы смогут увидеть регулировщиц на Мамаевом кургане, центральных улицах и площадях города-героя.









С момента создания отряда численный состав девушек-регулировщиц значительно увеличился. Сейчас необычный колорит историческим праздникам придают 2 взвода, состоящие из 60 сотрудниц полиции. Кто-то из девушек-регулировщиц несет службу с первого дня образования взвода, кто-то пополнил эти ряды совсем недавно. Все они прошли строгий отбор, и на каждую девушку сшита индивидуальная форма образца военных лет.



