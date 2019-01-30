Виновника гибели семьи в ДТП исключили из молодежного парламента Волгоградской области





Только что депутаты облдумы единогласно проголосовали за досрочное исключение из молодежного парламента региона Рената Булатова. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Виновник гибели четырех человек покинул общественную структуру при регпарламенте спустя 5 месяцев после ДТП. Обвинительный приговор в отношении Булатова был вынесен в ноябре прошлого года.