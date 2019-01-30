Общество

Виновника гибели семьи в ДТП исключили из молодежного парламента Волгоградской области

Общество 30.01.2019 11:54
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30.01.2019 11:54


Только что депутаты облдумы единогласно проголосовали за досрочное исключение из молодежного парламента региона Рената Булатова. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Виновник гибели четырех человек покинул общественную структуру при регпарламенте спустя 5 месяцев после ДТП. Обвинительный приговор в отношении Булатова был вынесен в ноябре прошлого года.
Инициатором отзыва из общественной организации своего представителя в декабре минувшего года выступила партия «Единая Россия». Напомним, в августе 2018 года на Среднеахтубинской трассе американский пикап, которым управлял Ренат Булатов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Четверо человек – супруги Перчиевы и двое их малолетних дочерей – погибли на месте. В ноябре Среднеахтубинский райсуд приговорил Булатова к 2 годам и 10 месяцам колонии-поселения. Булатов являлся видным партийным активистом - состоял в рядах партии власти и занимал пост первого заместителя руководителя «МГЕР «Единой России». В настоящее время он исключен из партии и «Молодой гвардии».

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