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Киберпонедельник в «МегаФоне» продлится до среды

Телеком 28.01.2019 10:25 Реклама
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28.01.2019 10:25


Интернет-магазин «МегаФона» запускает распродажу, которая продлится с 28 января по 30 января. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, только в течение этих трех дней можно приобрести смартфоны и аксессуары со скидкой до 30%.
Интернет-магазин «МегаФона» предлагает смартфоны ведущих производителей, аксессуары к ним, также можно выбрать выгодный тариф и подобрать красивый номер. Волгоградцам доступна бесплатная доставка, а также самовывоз из салона, ближайшего к дому или офису. Если нужного смартфона или аксессуара не нашлось на сайте нашего города, можно воспользоваться почтовой доставкой, оформив заказ из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара и Нижнего Новгорода.

Акция действует на заказы, оформленные на сайте интернет-магазина. Акция продлится с 28.01.2019 г. по 30.01.2019 г. Срок участия в акции некоторых товаров может быть ограничен. Количество товаров, участвующих в акции, ограничено.
АО «МегаФон Ритейл» ОГРН 1027809220317, 127006, г.Москва, Оружейный пер, д. 41, офис 558

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