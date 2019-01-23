Задержаны подозреваемые в краже мусорных баков на юге Волгограда











Полицейские задержали двоих подозреваемых в серии краж мусорных баков в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, сообщения о кражах металлических мусорных баков стали поступать в полицию от представителей управляющих компаний в начале этого года.

В ходе проведения розыскных мероприятий были установлены личности предполагаемых подозреваемых. Они сознались в содеянном.

По версии полицейских, 31-летний и 34-летний жители района, используя грузовую "ГАЗель", принадлежащую супруге одного из них, похищали железные баки и сдавали их в пункты приема металла.

К настоящему времени из пунктов приема металла изъяты 37 баков. Сейчас полицейские устанавливают точное количество похищенных баков и все эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до 5 лет лишения свободы.



