Общество

В Волгограде муниципальная техника пытается помочь УК в борьбе с наледью во дворах

Общество 22.01.2019 15:26
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22.01.2019 15:26


Спецтехника муниципальных дорожных предприятий выехала во дворы многоквартирных домов Волгограда на борьбу с образовавшейся наледью. Как сообщает ИА «Высота 102», на такие крайние меры пришлось пойти, так как многие управляющие компании города перестали справляться с гололедом. На помощь УК в четырех районах - Краснооктябрьском, Тракторозаводском, Дзержинском и Центральном - выделено 8 машин. Спецтехника убирает лед, снег и посыпает дороги песком. Такие работы проводят только в тех дворах, в которых жители оставили заявки на уборку.
Однако проехать специализированные "КамАЗы" могут не везде.

По этой причине многие дворники продолжают работать по старинке: ломом и лопатой.

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