

Спецтехника муниципальных дорожных предприятий выехала во дворы многоквартирных домов Волгограда на борьбу с образовавшейся наледью. Как сообщает ИА «Высота 102», на такие крайние меры пришлось пойти, так как многие управляющие компании города перестали справляться с гололедом. На помощь УК в четырех районах - Краснооктябрьском, Тракторозаводском, Дзержинском и Центральном - выделено 8 машин. Спецтехника убирает лед, снег и посыпает дороги песком. Такие работы проводят только в тех дворах, в которых жители оставили заявки на уборку.

Однако проехать специализированные "КамАЗы" могут не везде.



По этой причине многие дворники продолжают работать по старинке: ломом и лопатой. По этой причине многие дворники продолжают работать по старинке: ломом и лопатой.



