Жители поселка в Волгограде в новом году ни разу не видели ни одного мусоровоза













Пересечение улиц Оборонной и Титова.





Мусор в посёлке Вишнёвая балка в Краснооктябрьском районе Волгограда с начала года и до сих пор не вывозится. Так утверждают жители поселка. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, на площадках скопились кучи мусора, который растаскивают бродячие собаки.









Пересечение улиц Титова и Шевцовой.





Кое-где регоператор поставил новые контейнеры. Но они ни разу не опустошались. С прошлого года, по словам жителей, никто из них не видел ни одного мусоровоза в поселке. «Радует» одно – хорошо, что сейчас зима, и мусор не гниет. Иначе бы все уже задохнулись от смрада.









Пересечение улиц Титова и Матросова.





Жители поселка предупредили – если регоператор вдруг решит им прислать квитанции за невывоз мусора, ни копейки компании-«грязнуле» они перечислять не собираются. Но людей больше волнует другой вопрос – собирается ли вообще ООО "Управление отходами-Волгоград" вывозить отходы из Вишневой балки?















