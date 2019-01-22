Жители поселка в Волгограде в новом году ни разу не видели ни одного мусоровоза

Общество 22.01.2019 04:54
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22.01.2019 04:54
Пересечение улиц Оборонной и Титова.
Мусор в посёлке Вишнёвая балка в Краснооктябрьском районе Волгограда с начала года и до сих пор не вывозится. Так утверждают жители поселка. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, на площадках скопились кучи мусора, который растаскивают бродячие собаки.
Пересечение улиц Титова и Шевцовой.
Кое-где регоператор поставил новые контейнеры. Но они ни разу не опустошались. С прошлого года, по словам жителей, никто из них не видел ни одного мусоровоза в поселке. «Радует» одно – хорошо, что сейчас зима, и мусор не гниет. Иначе бы все уже задохнулись от смрада.
Пересечение улиц Титова и Матросова.
Жители поселка предупредили – если регоператор вдруг решит им прислать квитанции за невывоз мусора, ни копейки компании-«грязнуле» они перечислять не собираются. Но людей больше волнует другой вопрос – собирается ли вообще ООО "Управление отходами-Волгоград" вывозить отходы из Вишневой балки?
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