Общество

В Волгограде в утренний час пик на полчаса остановились троллейбусы

Общество 21.01.2019 09:05
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21.01.2019 09:05


Движение троллейбусов в сторону центра города сегодня утром было остановлено в Волгограде на полчаса из-за проблем с контактной сетью, сообщает ИА "Высота 102". Очевидцы сообщили информагентству о скоплении "рогатых" в районе остановки "Монолит" и у Царицынской оперы в утренний час пик. В настоящее время все неполадки устранены, троллейбусы работают в обычном режиме.
На время восстановительных работ на линию скоростного трамвая был выпущен дополнительный подвижной состав. Пассажиры троллейбусов по имеющимся у них билетам смогли пересесть на скоростной трамвай.

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