В Волгограде в утренний час пик на полчаса остановились троллейбусы





Движение троллейбусов в сторону центра города сегодня утром было остановлено в Волгограде на полчаса из-за проблем с контактной сетью, сообщает ИА "Высота 102". Очевидцы сообщили информагентству о скоплении "рогатых" в районе остановки "Монолит" и у Царицынской оперы в утренний час пик. В настоящее время все неполадки устранены, троллейбусы работают в обычном режиме.

На время восстановительных работ на линию скоростного трамвая был выпущен дополнительный подвижной состав. Пассажиры троллейбусов по имеющимся у них билетам смогли пересесть на скоростной трамвай.



