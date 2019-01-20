Общество 20.01.2019 15:56
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20.01.2019 15:56
Расходы на лечение и компенсацию морального вреда выплатит бывший перевозчик жительнице Волгограда, пострадавшей от падения в маршрутке более четырех лет назад. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, в общей сложности женщине должны выплатить около 34 тысяч рублей, хотя она просила взыскать с перевозчика более 300 тысяч рублей. Примечательно, что Дзержинский районный суд Волгограда в мае 2018 года постановил выплатить волгоградке свыше 79 тысяч рублей, однако этот размер компенсации апелляционная инстанция посчитала сильно завышенным.
По материалам дела, ДТП произошло 25 декабря 2014 года. Жительница Волгограда ехала в маршрутном такси. В результате некомпетентных действий водителя, выразившихся в резком, внеплановом торможении, она упала и сильно повредила ногу. Материальные претензии пострадавшая предъявила к перевозчику, который, как указано в материалах дела, в ноябре 2016 года прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Отметим, что решение суда первой инстанции было пересмотрено на основании апелляционной жалобы уже бывшего перевозчика.
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