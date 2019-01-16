Общество

«Сделал дело – работай смело»: в компании регоператора Волгоградской области объяснили трудоустройство бывшего чиновника

Общество 16.01.2019 13:35
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16.01.2019 13:35


В трудоустройстве бывшего заместителя председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Максима Борисова в должности заместителя гендиректора ООО «Управление отходами-Волгоград» нет конфликта интересов. Это следует из ответа гендиректора ООО «Управление отходами-Волгоград» Рудольфа Цаберта на редакционный запрос ИА «Высота 102». Редакция информагентства просила пояснить обстоятельства, при которых Максим Борисов, который занимался организацией конкурса по выбору регоператора в сфере обращения с ТКО, был принят затем на работу в компанию регоператора.
Как говорится в документе, «при трудоустройстве Борисова М.В. в ООО «Управление отходами-Волгоград» были представлены все документы, необходимые для заключения трудового договора, включая решение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Волгоградской области, замещающих должности государственной гражданской службы в комитете жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, и урегулированию конфликта интересов, которым Борисову М.В. комиссией дано согласие на замещение должности  заместителя генерального директора на условиях трудового договора в ООО «Управление отходами-Волгоград».
В ответе подчеркивается, что конкурсная комиссия комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области по выбору регоператора не переходила к процедуре оценки и сопоставления заявок участников отбора, решение по выбору между участниками не принимала. Напомним, 27 апреля конкурсный отбор по выбору регоператора был признан несостоявшимся по причине отстранения от участия обоих участников – ООО «Спецпроект» и ООО «Управление отходами-Волгоград». Оба участника отправили в ФАС жалобы, которые были признаны необоснованными. При проведении повторного конкурса ООО «Спецпроект» отозвало свою заявку, в результате чего осталась одна заявка ООО «Управление отходами-Волгоград». Конкурсный отбор был признан несостоявшимся, соглашение заключено с оставшимся участников. 
Напомним, Максим Борисов в должности заместителя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области занимался организацией конкурса по выбору регоператора. 6 августа 2018 года ООО «Управление отходами-Волгоград» официально получило такой статус, а 24 сентября Максим Борисов был принят на работу на должность заместителя гендиректора этой компании. 

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