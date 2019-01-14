Общество

Пятеро жителей Волгоградской области стали миллионерами, выиграв в лотерею

Общество 14.01.2019 15:45
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14.01.2019 15:45


Пять  клиентов Почты России в Волгоградской области стали миллионерами в 2018 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в Почте России,  согласно статистике государственных лотерей, в 2018 году посетители отделений Почты России приобрели более 68 миллионов лотерейных билетов. Обладателями выигрыша в размере более 1 млн рублей стали 206 человек. Это в 2,4 раз больше, чем годом ранее, когда миллионерами стали 88 человек. 
Самый крупный выигрыш был зафиксирован в Хабаровском крае, житель которого выиграл 7,3 млн рублей. Кроме того, 63 клиента Почты России стали обладателями крупных выигрышей в размере от 500 до 999 тысяч рублей. В Волгоградской области один клиент Почты России выиграл в лотерею более двух миллионов рублей, четверо – более миллиона рублей.
Общая сумма выигрышей по всем лотерейным билетам, распространяемым через Почту России, в 2018 году составила 3,2 млрд рублей, победителями лотерей стали свыше 19 млн человек, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. 

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