На Волгоград надвигается сильный снегопад

Общество 11.01.2019 10:08
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11.01.2019 10:08
Сильные осадки надвигаются на Волгоград со стороны Ростовской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные доплеровского метеорологического радиолокатора, циклон уже накрыл Котельниково, Нижний Чир и подбирается к областному центру.
По данным ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, дорожники в ожидании сильного снегопада принимают все необходимые меры для обеспечения бесперебойного проезда по подведомственной сети федеральных автодорог. Дорожные предприятия предупреждены и приведены в режим повышенной готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы вывести 159 специализированных дорожных машин. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленной вдоль федеральных автодорог спутниковой системы метео- и видеонаблюдения.
Водителей призывают без особой необходимости не выезжать на трассы в снегопад, а при передвижении быть предельно внимательными и осторожными, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.
Госавтоинспекция Волгоградской области рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами: исключить резкие маневры, соблюдать скоростной режим и дистанцию, неукоснительно выполнять предписания дорожных знаков и уступать дорогу пешеходам. Пешим участникам дорожного движения рекомендуется быть особенно осторожными, переходя проезжую часть - перед началом перехода необходимо сначала убедиться в собственной безопасности, а именно, в том, что водители транспортных средств вас видят и готовы пропустить. Следует учитывать, что в неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Для безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.
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