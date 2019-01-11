На Волгоград надвигается сильный снегопад





Сильные осадки надвигаются на Волгоград со стороны Ростовской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные доплеровского метеорологического радиолокатора, циклон уже накрыл Котельниково, Нижний Чир и подбирается к областному центру.

По данным ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, дорожники в ожидании сильного снегопада принимают все необходимые меры для обеспечения бесперебойного проезда по подведомственной сети федеральных автодорог. Дорожные предприятия предупреждены и приведены в режим повышенной готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы вывести 159 специализированных дорожных машин. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленной вдоль федеральных автодорог спутниковой системы метео- и видеонаблюдения.

Водителей призывают без особой необходимости не выезжать на трассы в снегопад, а при передвижении быть предельно внимательными и осторожными, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

Госавтоинспекция Волгоградской области рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами: исключить резкие маневры, соблюдать скоростной режим и дистанцию, неукоснительно выполнять предписания дорожных знаков и уступать дорогу пешеходам. Пешим участникам дорожного движения рекомендуется быть особенно осторожными, переходя проезжую часть - перед началом перехода необходимо сначала убедиться в собственной безопасности, а именно, в том, что водители транспортных средств вас видят и готовы пропустить. Следует учитывать, что в неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Для безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.



