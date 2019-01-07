



Горячими выдались для ветеринаров предновогодние и праздничные дни. Как сообщает ИА «Высота 102», в клиники Волгограда и Волжского хозяева привозили кошек и собак с традиционными для новогодних дней диагнозами. Например, собаки мелких пород – шпицы и чау-чау – страдали «животом» от переедания, а также от поглощения различных вкусностей. Причем зачастую эти вкусности похищались с праздничных столов «несанкционированно». В результате все заканчивалось панкреатитом или энтероколитом. А вот в клинике доктора Чулкова в Волгограде пришлось даже оперировать кота-«британца», который наелся иголок от искусственной елки. Операцию сделали в последний день старого года, сейчас котик уже дома и идет на поправку. Один из частных практикующих ветеринаров в Волжском рассказал, как он спасал бульдога, который проглотил пробку от шампанского в новогоднюю ночь. К счастью, в результате проведенных манипуляций инородный предмет вышел естественным путем и обошлось без операции. Ветеринары отмечают, что с появлением в квартирах атрибутов нового года владельцам домашних питомцев следует внимательнее следить за своими животными. Например, украшения на елке не рекомендуют вешать в доступной близости от кошек и собак.



