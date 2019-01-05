Общество

В Волгограде на борту восьми самолетов в 2018 году болели и курили

Общество 05.01.2019 10:09
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05.01.2019 10:09


Службами санитарно-карантинного контроля в 2018 году в аэропорту Волгограда было обследовано восемь самолетов на внутренних рейсах в связи с наличием на борту соматических больных, а также из-за выявления курящих пассажиров. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Санитарно-карантинный контроль в прошлом году осуществлялся за регулярными и чартерными рейсами из 31 страны мира, чтобы не допустить заноса опасных инфекционных болезней, ввоза на территорию РФ, Волгоградской области товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека.
Всего за год в аэропорту Волгограда было досмотрено 348 воздушных судов на прилет, в том числе 305 из стран неблагополучных по опасным болезням. На вылет досмотрено 343 воздушных судна. Проведена дистанционная термометрия 60156 пассажирам и членам экипажа, лиц с признаками инфекционных болезней не выявлено. Опасных грузов, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации и случаев завоза карантинных заболеваний в ВПП «Волгоград» (Гумрак) не зарегистрировано.

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