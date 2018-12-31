Общество

Волгоградский трамвай снялся в кино и вернулся на рельсы

Общество 31.12.2018 13:24
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31.12.2018 13:24


Сегодня утром после проведенных восстановительных работ на рельсы вернулся двухдверный вагон чешского производства Татра Т3 , принимавший участие в съемках фильма известного режиссера Валерия Тодоровского, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городскую администрацию. Обновленный трамвай сохранил традиционную желто-красную окраску и продолжит работу на маршруте №3 «Ул. Ким»- «Обувная фабрика». Все пассажиры электротранспорта смогут увидеть в салоне необычную надпись. На память о съемках Валерий Тодоровский от имени всей съемочной группы оставил в салоне трамвая автограф с посланием жителям Волгограда: «Ребята! Волгоградцы! Спасибо! Вы – лучшие! И трамвай этот – лучший! Будьте здоровы и счастливы!».
В сентябре  уходящего года в Таганроге проходили  съемки полнометражного художественного фильма Валерия Тодоровского. Для воссоздания атмосферы 70-х годов съемочной группе был необходим трамвай Татра Т3 образца тех лет. Компания ООО «Мармот-фильм» обратилась к руководству волгоградского МУП «Метроэлектротранс» с просьбой предоставить такую модель для съемок.
По итогам переговоров в Таганрог отправился двухдверный вагон чешского производства Татра Т3, который стоит на балансе в трамвайном депо №2. Сопровождали трамвай три сотрудника предприятия, в том числе водитель, который также принял участие в съемках фильма и управлял электротранспортом в кадре. После завершения съемок трамвай вернулся в Волгоград.

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