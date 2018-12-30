Экология

В канун Нового года в некоторых дворах Волгограда «исчезли» контейнеры для мусора

Экология 30.12.2018 15:37
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30.12.2018 15:37


Старые контейнеры исчезли, а новые еще не появились вблизи многоэтажных домов на ул. Репина и ул. Рихарда Зорге за день до Нового года, сообщает ИА «Высота 102». Ответственная за вывоз мусора управляющая компания, видимо, забрала свои контейнеры и освободила площадку для оборудования «мусорного» оператора. Однако оно пока не установлено. Из-за отсутствия новых контейнеров сегодня жильцы девятиэтажек вынуждены оставлять пакеты с мусором где попало. 

По словам жителей, в соседних дворах на ул. 39-я Гвардейская и ул. Библиотечная контейнеры есть, но это не оборудование нового регоператора, а управляющей компании, которая пока еще не забрала свое имущество.

Напомним, что с 1 января в Волгограде и области  приступает к работе региональный оператор по вывозу ТКО. С нового года вся ответственность за вывоз мусора в Волгограде и области ляжет на плечи одной единственной компании - ООО «Управление отходами - Волгоград».  Сообщалось, что в каждом районе города регоператор до 1 января должен установить свои контейнеры для сбора мусора, которых закуплено несколько тысяч.

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