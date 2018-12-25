В Волгограде скоростной трамвай хотят отправить до Спартановки

Общество 25.12.2018 17:05
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25.12.2018 17:05
Виталий Лихачев не исключил возможности продления линии скоростного трамвая до Спартановки. Об этом он заявил на отчете главы Волгограда за 2018, сообщает корреспондент ИА «Высота 102», куда были приглашены жители города, общественники, депутаты областной и городской дум, руководители ведомств администрации города. «Дальнейшее развитие должен получить и скоростной трамвай. Сегодня мы приступили к проработке вопроса о возможности и целесообразности продления линии скоростного трамвая до микрорайона Спартановка», - сказал Виталий Лихачев.
За последние годы автобусный парк муниципального предприятия увеличился на 129 автобусов большой вместимости. В рамках муниципально-частного партнерства инвестор вывел на дороги Волгограда еще более 230 новых автобусов большой и средней вместимости, что позволило открыть 7 новых муниципальных маршрутов.
Следующий этап – обновление городского электрического транспорта. Уже закуплено 20 новых трамваев, еще 33 вагона переданы на безвозмездной основе московскими коллегами. Это позволило впервые в истории города открыть единый маршрут линии скоростного трамвая. «В этом направлении необходимо двигаться дальше, развивая муниципальные маршруты и обновляя подвижной состав электротранспорта. Здесь имеется несколько механизмов реализации – от вхождения в соответствующие федеральные программы до реализации муниципально-частного партнерства. Решение будет принято, исходя из анализа всех факторов», - заключил Виталий Лихачев.
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