Общество

В Волгоградской области назвали самые недоброжелательные медучреждения

Общество 25.12.2018 14:11
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25.12.2018 14:11


В комитете здравоохранения Волгоградской области подводят результаты независимой оценки оказания медицинской помощи в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», общественный совет при ведомстве утвердил итоговые результаты проведенного мониторинга. В текущем году проверку  прошло 31 учреждение в разных муниципальных образованиях области. Больницы и поликлиники оценивали по уровню открытости информации, доступности для инвалидов, вежливости персонала и удовлетворенности населения качеством и скоростью работы медиков. 
Среди лучших учреждений оказались поликлиника №3 Волгограда (по доступности информации, вежливости сотрудников и условиям оказания помощи). Хорошие отзывы экспертов и пациентов получила также больница №22, больницы скорой медицинской помощи №15 и 25, Волжская городская стоматология, областная детская больница и ряд других.
Большое количество неудовлетворительных оценок собрали медучреждения Суровикинского и Жирновского районов. Так, Суровикинская стоматологическая поликлиника – одна из худших по открытости информации, доступности для инвалидов и условиям оказания помощи. ЦРБ этого же района  - в лидерах антирейтинга из-за больших очередей и по качеству оказания услуг в стационаре. Стоматологическая поликлиника Жирновского района – худшая по уровню открытости, размеру очередей и доброжелательности к пациентам. В ЦРБ района также не всегда рады местным жителям.

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