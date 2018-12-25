Общество 25.12.2018 14:11
1890 5
25.12.2018 14:11
В комитете здравоохранения Волгоградской области подводят результаты независимой оценки оказания медицинской помощи в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», общественный совет при ведомстве утвердил итоговые результаты проведенного мониторинга. В текущем году проверку прошло 31 учреждение в разных муниципальных образованиях области. Больницы и поликлиники оценивали по уровню открытости информации, доступности для инвалидов, вежливости персонала и удовлетворенности населения качеством и скоростью работы медиков.
Среди лучших учреждений оказались поликлиника №3 Волгограда (по доступности информации, вежливости сотрудников и условиям оказания помощи). Хорошие отзывы экспертов и пациентов получила также больница №22, больницы скорой медицинской помощи №15 и 25, Волжская городская стоматология, областная детская больница и ряд других.
Большое количество неудовлетворительных оценок собрали медучреждения Суровикинского и Жирновского районов. Так, Суровикинская стоматологическая поликлиника – одна из худших по открытости информации, доступности для инвалидов и условиям оказания помощи. ЦРБ этого же района - в лидерах антирейтинга из-за больших очередей и по качеству оказания услуг в стационаре. Стоматологическая поликлиника Жирновского района – худшая по уровню открытости, размеру очередей и доброжелательности к пациентам. В ЦРБ района также не всегда рады местным жителям.
Реклама
Популярное по теме
23.12.2018 18:24
56362 53
25.11.2018 18:02
26871 14
16.12.2018 12:32
31434 0
В Волгограде скоростной трамвай хотят отправить до Спартановки25.12.2018 17:05
Скончался профессор-легенда Волгоградского государственного университета25.12.2018 16:36
Волгоградские ритейлеры «навариваются» на яйцах25.12.2018 16:17
Жители глубинки Волгоградской области выразили недоверие «Единой России» из-за перебоев с водой25.12.2018 15:24
Борис Усик: в Волгограде никто не пошевелил пальцем после одобрения идеи создания суворовского училища25.12.2018 14:34
Набережную Волгограда освободят от крупногабаритной рекламы25.12.2018 13:03
Волгоградская колония изготовит для Минобороны более 15 тысяч ящиков25.12.2018 09:56
"Депутат, подкинь до дома!": в Волгограде прошел пикет против повышения стоимости проезда24.12.2018 18:30
В Волгограде поселок 62-ой Армии свяжут с «большой землей» общественным транспортом24.12.2018 16:26
В Волгограде ямы возле остановок ликвидируют по решению суда24.12.2018 16:22
На юге Волгограда вдоль дороги устроили «ловушки» для машин24.12.2018 13:39
Власти Волгоградской области задумались о льготах для населения на вывоз мусора24.12.2018 12:40
В ВолГУ ждут нового сотрудника – шагающего робота-учителя24.12.2018 07:43
«Дорожает все!»: Рост цен на продукты ударил по карманам волгоградцев23.12.2018 18:24
В Волгограде коммунальщики готовы к «сюрпризам» погоды23.12.2018 17:49
Реклама