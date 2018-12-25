



В комитете здравоохранения Волгоградской области подводят результаты независимой оценки оказания медицинской помощи в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», общественный совет при ведомстве утвердил итоговые результаты проведенного мониторинга. В текущем году проверку прошло 31 учреждение в разных муниципальных образованиях области. Больницы и поликлиники оценивали по уровню открытости информации, доступности для инвалидов, вежливости персонала и удовлетворенности населения качеством и скоростью работы медиков.

Среди лучших учреждений оказались поликлиника №3 Волгограда (по доступности информации, вежливости сотрудников и условиям оказания помощи). Хорошие отзывы экспертов и пациентов получила также больница №22, больницы скорой медицинской помощи №15 и 25, Волжская городская стоматология, областная детская больница и ряд других.

Большое количество неудовлетворительных оценок собрали медучреждения Суровикинского и Жирновского районов. Так, Суровикинская стоматологическая поликлиника – одна из худших по открытости информации, доступности для инвалидов и условиям оказания помощи. ЦРБ этого же района - в лидерах антирейтинга из-за больших очередей и по качеству оказания услуг в стационаре. Стоматологическая поликлиника Жирновского района – худшая по уровню открытости, размеру очередей и доброжелательности к пациентам. В ЦРБ района также не всегда рады местным жителям.



