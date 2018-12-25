Общество

Жители глубинки Волгоградской области выразили недоверие «Единой России» из-за перебоев с водой

Общество 25.12.2018 15:24
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25.12.2018 15:24


Жители поселка Профсоюзник Даниловского района Волгоградской области сегодня провели митинг в знак протеста против бездействия местных властей. Как рассказали ИА «Высота 102» жители поселка, поводом для проведения акции стали многолетние проблемы с водой, которые испытывают люди. «Вода к нам идет по старому водопроводу, который постоянно рвется. Бывает так, что и по неделе сидим без воды. Мы постоянно слышим только обещания местных и районных властей решить эту проблему, но дело ограничивается лишь латанием дырявых труб, но потом все повторяется снова», - рассказали люди. По словам жителей поселка, трухлявый водопровод – это лишь часть проблем этого населенного пункта. «В распутицу к нам невозможно доехать, ремонтом дороги до поселка, а мы находимся в 30 километрах от райцентра, власти не занимаются. Кроме того, мы против процесса оптимизации и реорганизации в нашей школе – там уже сократили всех и вся и такое ощущение, что власти просто хотят, чтобы отсюда ушли последние учителя», - рассказали жители поселка. 


На сегодняшнем митинге, на который пришли 63 человека - по одному представителю от каждой семьи,  немало претензий было высказано и в адрес главы Профсоюзнинского сельского поселения Зои Затесовой. Ее местные жители упрекают в том, что она не выполняет свои обязанности по обеспечению нормального функционирования населенного пункта. В связи с этим и главе поселения, и партии «Единая Россия», представители которой давали лишь пустые обещания помочь людям, было решено выразить недоверие. Кроме того, участники митинга призвали не отдавать ни одного голоса «ЕР» на выборах главы поселения, которые пройдут в будущем году. Под резолюцией митинга подписались все участники акции.
Между тем, ни главы сельского поселения Зои Затесовой, ни представителей администрации района на акции протеста не было. Тем не менее мы связались с главой Даниловского района Сергеем Копытовым. И вот что он сказал. 
«Действительно, в поселке  нет своей скважины, ближайший источник воды – за 17 километров, а водопровод был проложен в 60-х годах, он давно исчерпал свой век. Мы периодически его чиним, но ситуацию это не спасает. В будущем году мы планируем провести новый водопровод, будем просить помощи фермеров, будет участвовать и бюджет поселения, и района», - рассказал глава района. По словам Сергея Копытова, в том, что люди вышли на акцию протеста, он видит политическую составляющую. «Там один местный житель, коммунист, уже несколько раз баллотируется на главу поселения, но люди его не выбирают. Возможно, он так готовится к следующим выборам», - предположил глава района. 

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