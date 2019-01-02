Общество 02.01.2019 09:23
4209 0
02.01.2019 09:23
Как вода точит камень, так и материалы журналистов помогают сдвинуть проблемы с мертвой точки. Не всегда это происходит моментально, что называется «по щелчку», порой требуется 2-3 или целая серия публикаций, которые понуждают чиновников, депутатов и ответственные службы действовать. Таких примеров в работе ИА «Высота 102» - немало, в 2018 году, в том числе. Вот несколько ярких примеров.
Пандус для инвалида
В 2019 году, как надеется Надежда Трынкова, квартира в доме №12 по улице Тулака, в которой они проживают, перестанет быть тюрьмой для ее ребенка-инвалида. Администрация Советского района пообещала решить вопрос с приобретением ступенькохода. Пандус, который ранее установила управляющая компания, оказался не только непригодным, но и опасным. Можно порадоваться, что чиновники решили помочь человеку, который также, как и все, хочет жить без унижения человеческого достоинства.
Возрожденный парк героев-летчиков
После нескольких публикаций ИА «Высота 102» о ситуации в парке Героев-летчиков в Дзержинском районе Волгограда, где минувшим летом высохли деревья и кустарники, наконец-то ЖКХ района обратило внимание на проблему. Местные жители сами возили на тележке бутыли с водой и пытались спасти хоть несколько оставшихся в живых деревьев. И вот в парке восстановили систему полива, началось благоустройство, высадка деревьев и кустарников. Появилась даже плитка со светодиодной подсветкой, которая символизирует взлетно-посадочную полосу для самолетов и огромные авиаторские часы.
«Убитая» коммунальщиками новая дорога
Раскуроченный в прошлом году после прокладки трубопровода концессионерами новый асфальт на улице Быстрова наконец привели в порядок. Изначально, местных жителям обещали, что восстановят дорожное полотно в ноябре 2017 года, затем перенесли срок на апрель, потом на май и на июль 2018 года. Журналисты «Высоты 102» держали ситуацию на контроле выезжали на многострадальную улицу несколько раз в надежде увидеть позитивные перемены. В итоге, к осени 2018 года коммунальщики наконец выполнили свое обещание – дорогу обновили.
Руины аварийных домов
После визита съемочной группы информагентства на улицу Лизы Чайкиной в Краснослободске, коммунальные службы приступили к разбору аварийных домов. С осени прошлого года после расселения людей ветхие строения продолжали жить своей жизнью. Частые поджоги, горы бытового мусора, которые сюда стали складировать несознательные люди, и новые соседи в лице маргиналов – такой пейзаж за окном местных обитателей совсем не радовал. Спустя неделю после приезда журналистов на месте уже орудовала спецтехника – экскаваторы и «КамАЗы». К новому году, как полагают местные жители, рабочие закончить не успеют. Но праздник люди все равно встретят в приподнятом настроении.
Горы мусора на месте снесенных гаражей
В сентябре у жителей домов по ул. 35-ой Гвардейской дивизии Советского района Волгограда случилось радостное событие – коммунальщики вышли на борьбу со свалкой на месте снесенных гаражей. После демонтажа металлических сооружений здесь оставался хлам, горы мусора и самое главное – глубокие незакрытые подвалы. Горожане вели активную переписку с различными инстанциями, добиваясь того, чтобы эти ямы засыпали, мусор – вывезли, а участок – рекультивировали. Визит съемочной группы «Высоты 102» помог жителям Советского района ускорить решение проблемы.
Реклама
Популярное по теме
23.12.2018 18:24
57491 53
16.12.2018 12:32
31788 0
29.12.2018 16:32
27517 2
Несбывшиеся мечты: Волгоградцы встретили Новый год со старыми «болячками»02.01.2019 06:40
Президент назначил в Волгограде районных судей01.01.2019 19:38
Модным цветом 2019 стал «живой коралл»01.01.2019 19:30
Среди известных волгоградцев обнаружились «свинки»01.01.2019 15:09
Волгоградцы пожелали своим землякам "всего побольше"01.01.2019 10:43
Рожденный в Волгограде чернокожий поросенок Обама «эмигрировал» в Тбилиси01.01.2019 05:45
С Новым годом! Волгоград встречает праздник31.12.2018 22:01
Центр Волгограда окружили «кольцом безопасности» в преддверии встречи Нового года31.12.2018 16:01
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске31.12.2018 15:57
Волгоградский трамвай снялся в кино и вернулся на рельсы31.12.2018 13:24
Волгоградский губернатор провел предновогодний «разбор полетов»31.12.2018 12:15
В Волгоградской области сменился руководитель СУ СКР31.12.2018 12:12
Жители Волгограда в едином порыве прочитали новогодние стихи31.12.2018 11:00
Селяне Волгоградской области снова ставят на свинок31.12.2018 09:21
В Волгограде за сутки до нового года ожидается снегопад30.12.2018 19:19
Реклама