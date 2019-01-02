Общество

От слов к делу: как помогли в 2018 году волгоградцам публикации «Высоты 102»

Общество 02.01.2019 09:23
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02.01.2019 09:23

Как вода точит камень, так и материалы журналистов помогают сдвинуть проблемы с мертвой  точки. Не всегда это происходит моментально, что называется «по щелчку», порой требуется 2-3 или целая серия публикаций, которые понуждают чиновников, депутатов и ответственные службы действовать. Таких примеров в работе ИА «Высота 102» - немало, в 2018 году, в том числе. Вот несколько ярких примеров.


Пандус для инвалида
В 2019 году, как надеется Надежда Трынкова, квартира в доме №12  по улице Тулака, в которой они проживают, перестанет быть тюрьмой для ее ребенка-инвалида. Администрация Советского района пообещала решить вопрос с приобретением ступенькохода. Пандус, который ранее установила управляющая компания, оказался не только непригодным, но и опасным. Можно порадоваться, что чиновники решили помочь человеку, который также, как и все,  хочет жить без унижения человеческого достоинства. 


Возрожденный парк героев-летчиков 
После нескольких публикаций ИА «Высота 102»  о ситуации в  парке Героев-летчиков в Дзержинском районе Волгограда, где минувшим летом высохли деревья и кустарники, наконец-то ЖКХ района обратило внимание на проблему. Местные жители сами возили на тележке бутыли с водой и пытались спасти хоть несколько оставшихся в живых деревьев. И вот в парке восстановили систему полива, началось благоустройство, высадка деревьев и кустарников. Появилась даже  плитка со светодиодной подсветкой, которая символизирует взлетно-посадочную полосу для самолетов и огромные авиаторские часы.


«Убитая» коммунальщиками новая дорога
Раскуроченный в прошлом году после прокладки трубопровода концессионерами новый асфальт на улице Быстрова наконец привели в порядок. Изначально, местных жителям обещали, что восстановят дорожное полотно в ноябре 2017 года, затем перенесли срок на апрель, потом на май и на июль 2018 года. Журналисты «Высоты 102» держали ситуацию на контроле выезжали на многострадальную улицу несколько раз в надежде увидеть позитивные перемены. В итоге, к осени 2018 года коммунальщики наконец выполнили свое обещание – дорогу обновили
Руины аварийных домов
После визита съемочной группы информагентства на улицу Лизы Чайкиной в Краснослободске, коммунальные службы приступили к разбору аварийных домов. С осени прошлого года после расселения людей ветхие строения продолжали жить своей жизнью. Частые поджоги, горы бытового мусора, которые сюда стали складировать несознательные люди, и новые соседи в лице маргиналов – такой пейзаж за окном местных обитателей совсем не радовал. Спустя неделю после приезда журналистов на месте уже орудовала спецтехника – экскаваторы и «КамАЗы». К новому году, как полагают местные жители, рабочие закончить не успеют. Но праздник люди все равно встретят в приподнятом настроении
Горы мусора на месте снесенных гаражей
В сентябре у жителей домов по ул. 35-ой Гвардейской дивизии Советского района Волгограда случилось  радостное событие – коммунальщики вышли на борьбу со свалкой на месте снесенных гаражей. После демонтажа металлических сооружений  здесь оставался хлам, горы мусора и самое главное – глубокие незакрытые подвалы. Горожане вели активную переписку с различными инстанциями, добиваясь того, чтобы эти ямы засыпали, мусор – вывезли, а участок – рекультивировали. Визит съемочной группы «Высоты 102» помог жителям Советского района ускорить решение проблемы.

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