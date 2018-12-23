«Дорожает все!»: Рост цен на продукты ударил по карманам волгоградцев

Общество 23.12.2018 18:24
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23.12.2018 18:24
Рост стоимости продуктов в магазинах Волгограда не остался незамеченным для горожан. Цены стали резко подниматься еще в конце осени, к тому же сказался и традиционный предновогодний ажиотаж. Сегодня многие горожане растеряны – некоторые продукты питания подорожали настолько, что еще немного, и обычная еда может стать деликатесом. На сколько увеличились цены, как это ударило по семейному бюджету и что ожидать в будущем году – рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы.
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