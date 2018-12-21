Общество

Мошенники продолжают в Волжском «заботиться» о здоровье стариков

Общество 21.12.2018 12:10
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21.12.2018 12:10


В Волжском продолжаются визиты в квартиры горожан неких людей, представляющихся работниками организации, название которой начинается со слова «водоканал». Так, накануне в квартиру пожилой волжанки зашли двое мужчин, рассказав, что из её кранов течет техническая вода и решением собрания собственников необходимо установить в каждой квартире дорогостоящий фильтр. Цена услуги - 32 тысячи рублей, но сейчас она обойдется всего в 16 тысяч. Сомнения в реальной стоимости услуги и вмешательство родственников не позволило визитерам завершить сомнительную сделку. 
Между тем, еще в ноябре МУП «Водоканал» предостерег жителей Волжского от мошенничества в сфере услуг водоснабжения и водоотведения, призвав их быть внимательными и осторожными. 
«Мошенники, представляясь работниками МУП «Водоканал», пытаются продавать товары и услуги, к которым МУП «Водоканал» не имеет никакого отношения. Это - установка дорогостоящих фильтров, приборов учета, поверка приборов по завышенным ценам и многое другое. Если к вам пришли люди, представившиеся работниками МУП «Водоканал», они обязаны предъявить удостоверение работника предприятия. Кроме того, позвонив по телефону 45-45-45, вы можете удостовериться, что эти люди действительно работают в МУП «Водоканал», - такая информация размещена на официальном сайте предприятия и в городских СМИ.
К слову, удостоверения непрошеными гостями, как правило, предъявляются. Только немногие внимательно их читают. Так, на одном из удостоверений, оказавшихся в распоряжении МУП «Водоканал», стоит печать микропредприятия из Великого Новгорода, найти контактные телефоны которого не удалось.

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