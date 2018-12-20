В Волгограде на Семи ветрах построят школу, детские сады и поликлинику

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Общество 20.12.2018 10:50
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20.12.2018 10:50
Накануне утвержден проект планировки и межевания территории в границах пересечения проспекта им. Жукова и улицы им. Землячки в Дзержинском районе Волгограда. Помимо строительства жилых домов с комплексным благоустройством проект предполагает возведение новых образовательных учреждений – школы и нескольких детских садов, поликлиники, коммунальных объектов и обустройство сети местных проездов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Неблагоустроенное сейчас пространство превратится в современный жилой микрорайон с развитой инфраструктурой.
Согласно представленной документации, на планируемой территории появится несколько жилых кварталов с комплексным благоустройством, включающее в себя обустройство подземного паркинга, зеленых зон, детских и спортивных комплексов. Предусмотрено и устройство сети внутриквартальных проездов с освещением, тротуарами, газонами и деревьями.
Проект реализуется в два этапа: после возведения многоквартирных домов строители перейдут к строительству объектов социальной инфраструктуры – здания детской поликлиники, школы и нескольких детских садов. Дополнительными элементами станут объекты коммунального назначения и дорожно-транспортной инфраструктуры: подземный пешеходный переход в районе улицы имени Симонова и транспортно-пересадочный узел.
Документ разработан в соответствии с Генеральным планом Волгограда. Благодаря предлагаемым изменениям необустроенная территория станет современным жилым микрорайоном.
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