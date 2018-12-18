В Волгоград прибывает чудотворная икона





Чудотворный мироточивый образ Божией Матери "Семистрельная" будет находиться в Волгограде с 19 по 26 декабря включительно. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии, поклонится святыне православные верующие смогут в любой день с 7:00 до 20:00. Выставлена она будет в Казанском кафедральном соборе. В Волгоград чудотворный образ привозят по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа.

Икона Божией Матери "Семистрельная" или "Умягчение злых сердец" замироточила в 1999 году в московской семье и с тех пор путешествует по всему миру. Официально засвидетельствованы случаи исцелений по молитвам перед чудотворным мироточивым образом. После гибели подводной лодки "Курск", трагедии в "Норд-Осте" и Беслане наблюдалось кровоточение иконы.

Перед образом читают молитвы для защиты от нетерпимости посторонних, а также чтобы избавиться от личной разгневанности и раздражительности. У Богородицы просят сохранения гармонии в доме, разрешения конфликтов, совершенствования взаимоотношений между супругами, детьми и родителями.

В епархии сообщили, что чудотворный образ "Умягчение злых сердец" привозят в Волгоград уже не в первый раз. В начале 2014 года после декабрьских терактов на железнодорожном вокзале и в троллейбусе, на остановке Качинский рынок, "Семистрельная" несколько дней находилась в Казанском кафедральном соборе для утешения верующих. Также после трагических событий чудотворная икона облетала Волгоград на вертолете.



