В перекопанный двор в Волгограде коммунальщики добавили «свинства»

Общество 14.12.2018 14:21
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14.12.2018 14:21
Жители домов №13 и 15 по ул. Карла Маркса в Советском районе Волгограда возмущены свинским отношением коммунальщиков к проживающим здесь людям. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, с которыми журналисты информагентства встречались уже неоднократно по поводу так и не закрытых траншей после ремонта трассы, теперь у них появилась еще одна проблема. После обрезки деревьев рабочие не убрали за собой охапки веток, в результате двор буквально завален «отходами» жизнедеятельности коммунальных служб. «Ведь вроде благое дело сделали, так почему же за собой ничего не вывезли?», - недоумевают люди. И сетуют: за что же такие напасти их домам? «Наш двор смело может претендовать на звание «самого свинского». Мы вынуждены передвигаться по хлипким мостикам или вдоль дома, вся остальная территория – это выкопанные траншеи, грязь, а теперь еще в эту грязь набросали веток. И конца края нашим проблемам нет», - возмущаются горожане.
Напомним, ИА «Высота 102» уже не первый раз поднимает проблему перекопанных дорог на улице Карла Маркса. Еще в августе здесь начались работы по замене трубопровода, однако до сих пор траншеи не закопали. Коммунальщики только закрыли трубы плитами, и, как подозревают волгоградцы, опасные ямы останутся здесь еще надолго.
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