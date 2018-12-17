Общество 17.12.2018 13:20
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17.12.2018 13:20
Полтора года ожиданий, нервов, походов по судам для бывшего работника МУП «Тепловые сети Краснослободска» Ольги Кучеренко наконец-то закончились. В десятидневный срок МУП «Тепловые сети» города Краснослободска Среднеахтубинского района обязано выплатить зарплату за май прошлого года. Волгоградский областной суд 12 декабря 2018 года оставил в силе решение районного суда Краснослободска: оно опубликовано на официальном сайте ведомства, - сообщает ИА «Высота 102». Кроме того, суд обязал взыскать с МУП «Тепловые сети» компенсации за неиспользованную часть отпуска, причиненный моральный вред, неустойку, судебные расходы и расходы на услуги представителя в доход местного бюджета.
По словам Кучеренко, она рада, что оказалась в списке «победителей» после стольких мучений и мытарств. Однако совсем не радует тот факт, что предприятие, переживающее сегодня далеко не лучшее времена, вынуждено нести дополнительные расходы по вине сегодняшнего руководителя «Тепловых сетей». Тем более, что торжества закона ожидают и ее бывшие коллеги: бухгалтер, юрист, инженер-теплотехник, экономист предприятия. Напомним, информагентство сообщало о ситуации в материале «Судебная казуистика: В Волгоградской области бывшие работники «Тепловых сетей» больше года бьются за зарплату».
Вместе с тем, как утверждают бывшие сотрудники предприятия, им очень обидно видеть, как на их глазах «рушится» предприятие, на котором они отработали не один год. Данная ситуация возникла после того, как директором МУП «Тепловые сети г.п.г. Краснослободск» был назначен Михаил Селюнин. Он же - бывший директор ООО «Слободские тепловые сети», ООО «Краснослободские тепловые сети», бывший собственник ООО «Краснослободские тепловые сети», а также бывший технический директор ООО «Слободской водоканал». Перед его назначением на эту должность коллектив обращался с письмом к главе администрации города Владимиру Суркову с просьбой не делать кадровых ошибок. Ведь это - единственное муниципальное унитарное предприятие, которое «обеспечивает теплоснабжением территорию целого поселения и находится на полном самообеспечении. Работает бесперебойно, без аварий, несмотря на изношенные тепловые сети. Возникающие порывы и мелкие аварии ликвидируются оперативно и незаметно для населения», - говорилось в их письме. Кроме того, прибыль на 1 января 2017 года составляла более 2,7 млн рублей. Однако к мнению коллектива никто не прислушался, а под руководством Селюнина предприятие стало убыточным. И это с учетом того, что на работниках, уволенных в мае 2017 года, новый директор «произвел экономию» и в октябре 2017 года даже получил субсидию в размере 1 миллион 200 тысяч рублей.
«Обидно, что на глазах у людей, чиновников и депутатов рушится стабильно работающее предприятие, - говорят бывшие сотрудники предприятия. – «Тепловые сети» погрязли в судах, ведь именно из средств МУПа покрываются все судебные издержки. Но, видимо, руководство города, которое «в курсе» всех проблем, почему-то решило закрыть глаза на ситуацию и пустить все на самотек».
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