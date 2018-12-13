Общество 13.12.2018 14:01
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13.12.2018 14:01
Обсуждение актуального вопроса – об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для потребителей Волгоградской области – состоится 18 декабря 2018 года в комитете тарифного регулирования. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ведомства, здесь пройдет заседание общественного совета при комитете. Кто же примет участие в обсуждении вопроса, волнующего всех жителей региона? Это Андрей Кузьмин, заместитель генерального директора ООО «Управляющая компания «Волгапромтранс» - председатель общественного совета Александр Бондаренко, заместитель гендиректора по экономике и финансам ПАО «Волгоградэнергосбыт» - заместитель председателя совета, Ольга Антипова, председатель областной организации професионального союза работников жизнеобеспечения, Александр Никифоров, заместитель генерального директора по экономике и финансам – казначей ООО «Лукойл-Волгоградэнерго». Также в общественный совет входят Михаил Гаранин, зампредседателя совета областного отделения «Опоры России», Александр Васкевич, почетный железнодорожник, Игорь Донской, член реготделения «деловой России», Татьяна Иванова, доктор экономических наук, профессор академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, Людмила Богачкова, доктор экономических наук, профессор Волгоградского государственного университета, Петр Козлов, председатель совета областного союза садоводческих, огороднических некоммерческих объединений, Анна Плехова, исполнительный директор НП «Союз строителей Волгоградской области», Николай Полетаев, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Совет директоров предприятий и организаций Волгоградской области», Татьяна Проскурнова, пенсионер, почетный работник ЖКХ, Нина Токарева – член президиума Волгоградского городского совета ветеранов, Анатолий Шихатаров – член президиума Волгоградского областного совета ветеранов, Александр Щербань – исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Волгоградской области».
По сведениям информагентства, после обсуждения тарифов на вывоз мусора общественным советом комитет тарифного регулирования утвердит новые расценки на эту услугу для регоператора – ООО «Управление отходами Волгоград». Напомним, регоператор приступает к работе 1 января 2019 года.
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