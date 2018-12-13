В Волгограде продлевают мораторий на повышение пенсий чиновникам

Общество 13.12.2018 12:38
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13.12.2018 12:38
Депутаты Волгоградской гордумы намерены продлить мораторий на введение в действие положения о назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения, планируется перенести этот срок на 1 января 2020 года. Мораторий продлевается уже не первый раз. Первоначально новый порядок назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Волгограда, должности муниципальной службы и лицам, замещавшим должности в местных органах госвласти и управления Волгограда, должен был вступить в действие с 1 января 2014 года. Однако от этих планов пришлось отказаться из-за недостатка средств в бюджете. Каждый год с того времени новые пенсии муниципальным служащим откладывают «на потом».
Между тем, согласно новому порядку планировалось, что порядок начисления пенсий муниципальным служащим будет приведет в соответствии со схемой, которая действует в отношении госслужащих. То есть пенсии «муниципалам» должны были назначаться, исходя из критериев по старости и за выслугу лет. Сейчас при назначении пенсий муниципальным служащим действует определенный «потолок», выше которого – никак нельзя. Принятие нового порядка назначения пенсий, несомненно, привело бы к увеличению пенсий муниципальным служащим. К слову, в будущем году на доплаты к пенсиям муниципальным служащим Волгограда предусмотрено в бюджете около 154 миллионов рублей.
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