



Упорядочить организацию платных парковок и определить категории тех, кто будет пользоваться ими бесплатно, намерены власти Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на регпарламент, соответствующий проект закона внес губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Из проекта следует, что платные парковки могут быть запрещены на территориях, прилегающих к спортивным объектам, образовательным учреждениям, больницам и органам власти и на участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. При этом администрация региона может получить право определять категории граждан, которые не будут платить за парковки в случае, если они расположены на землях, относящихся к собственности области.

Кроме того, законопроект предполагает бесплатное использование платных парковок в определенные дни – в праздники и в выходные.

Проект закона разработан облкомтрансом в соответствии с федеральным законодательством об организации дорожного движения в Российской Федерации. В случае принятия закона будет создан реестр платных парковок.



