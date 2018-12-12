В Волгоградской области утверждены новые цены на газ с 1 января

Общество 12.12.2018 08:47
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12.12.2018 08:47
Тарифы на газ повышаются в Волгоградской области с 1 января 2019 года. Как сообщает ИА "Высота 102", новые цены на природный газ, реализуемый населению, утверждены приказом областного комитета тарифного регулирования. В целом они повысятся на 1,7%. Так, если сейчас цена за приготовление пищи с использованием газовый плиты при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 8,8235 руб./куб.м., то с 1 января она повысится до 8,97305 руб./куб.м.
При отсутствии центрального горячего водоснабжения розничная цена на природный газ увеличится до 8,02654 руб./куб.м. Сейчас она составляет 7,89276 руб./куб.м.
Цена газа за отопление квартир (жилых домов) и (или) отопление нежилых помещений с одновременным использованием газа на другие цели с 1 января составит 5,41982 руб./куб.м. В настоящее время она установлена в размере 5,32949 руб./куб.м. Отопление или горячее водоснабжение с использованием котельных всех типов или иного оборудования, находящегося в общедолевой собственности в многоквартирных домах, возрастет с 5,97714 руб. до 6,07844 руб./куб.м.
Напомним, что в 2019 году тарифы на услуги ЖКХ будут повышаться дважды - с 1 января и 1 июля из-за повышения ставки НДС с 18 до 20%. Согласно двухэтапному повышению тарифов, за год они вырастут в общей сложности на 4,1 %. С 1 января будущего года в Волгоградской области также увеличится тплата за капремонт многоквартирных домов с 5,9 рубля до 6,13 рубля за один квадратный метр в месяц.
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