В Волгоградской области цены на автомобили и бензин ползут вверх

Общество 04.12.2018 11:37
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04.12.2018 11:37
По данным статистического наблюдения за ценами в январе-октябре текущего года легковые автомобили в Волгоградской области подорожали в среднем на 4,6%. По данным Волгоградстата, сообщает ИА «Высота 102», за этот же период бензин автомобильный стал дороже в среднем на 8%, дизельное топливо – на 12%. По данным на 3 декабря стоимость 1 литра дизельного топлива составляет 44,07 руб., бензина марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) - 41,50, АИ-95 - 45,07 руб., марки АИ-98 - 50,50 руб.
Практически не подорожали с начала 2018 г. услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств – рост всего на 0,3%. А годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков снизилась по сравнению с началом года на 4,1%.
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