Общество

В Волгограде магазины и рестораны подключатся к новогоднему оформлению города

Общество 30.11.2018 12:03
5372 16
30.11.2018 12:03



В Волгограде с 6 декабря стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов торговли, питания и сферы услуг. Принять участие в нем могут торговые комплексы, магазины,  кафе и рестораны, а также салоны красоты, парикмахерские, ателье. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, для этого руководителям данных организаций необходимо украсить свои объекты в новогодней тематике и направить заявку в районные администрации до 20 декабря. Лучших в шести  категориях назовет конкурсная комиссия. Еще один победитель определится в ходе народного голосования на сайте: www.volgadmin.ru.
Помимо праздничного оформления фасада, входа, витражей и окон предприниматели могут оформить и прилегающую территорию. Например, украсить деревья световой сеткой или дождем, различными светящимися украшениями, разместить фигуры сказочных персонажей, детские городки. Комиссия обязательно учтет и наличие форменной одежды с новогодней атрибутикой у персонала, а также проведение на территории объекта тематических мероприятий: благотворительных акций, новогодних распродаж, детских и молодежных праздников и другие. 
В каждой номинации – «Лучшее новогоднее оформление торгового комплекса (торгового центра)», «Лучшее новогоднее оформление магазина», «Лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта», «Лучшее новогоднее оформление ресторана», «Лучшее новогоднее оформление кафе, бара (столовой)», «Лучшее новогоднее оформление объектов сферы услуг» и «Лучшее новогоднее оформление объекта торговли, общественного питания или сферы услуг по результатам открытого голосования» –экспертное жюри определит по 3 победителя. Одновременно с работой конкурсной комиссии с 6 по 20 декабря на официальном сайте администрации проводится открытое голосование на приз зрительских симпатий. Подведение итогов и церемония чествования победителей состоится в торжественной обстановке. 
Городской конкурс на лучшее новогоднее убранство торговых объектов призван создать праздничную атмосферу и образ города в период новогодних праздников. 
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что подобный конкурс объявлен среди муниципальных образовательных учреждений. Между тем, пока в Волгограде не чувствуется приближение нового года. Лишь некоторые торговые центры установили на своих территориях елки.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Репортаж из подземелья: как волгоградцев будут защищать на случай ЧС
25.11.2018 18:02
25119 14
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
30341 11
Алексей Маресьев ушел в отрыв в финальном голосовании за присвоение имени волгоградскому аэропорту
01.12.2018 17:48
22411 0
Общество
10.12.2018 17:25
Общество 10.12.2018 17:25
14373 25 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 16:07
Общество 10.12.2018 16:07
4647 18 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 15:05
Общество 10.12.2018 15:05
1050 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 14:48
Общество 10.12.2018 14:48
2670 4 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 13:01
Общество 10.12.2018 13:01
4878 12 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 12:34
Общество 10.12.2018 12:34
2789 11 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 12:06
Общество 10.12.2018 12:06
1375 11 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 11:51
Общество 10.12.2018 11:51
2479 32 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 09:45
Общество 10.12.2018 09:45
2565 18 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 08:39
Общество 10.12.2018 08:39
3319 5 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 17:52
Общество 09.12.2018 17:52
1449 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 17:11
Общество 09.12.2018 17:11
954 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 14:31
Общество 09.12.2018 14:31
5949 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 13:05
Общество 09.12.2018 13:05
1761 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 11:04
Общество 09.12.2018 11:04
9636 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:44
В Волгограде обнаружили повешенного студента
20:11
В Волгограде легальные маршрутки втянуты в войну за выживание Cмотреть видео
17:25
Жителям Волгоградской области предлагают "нырять" в колодцы для снятия показаний счетчиковСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области за месяц закрылись 248 организацийСмотреть фотографии
16:39
Волгоградец за деньги "приютил" шестерых иностранцевСмотреть фотографии
16:25
В Волжском злоумышленники пытались похитить терминал оплатыСмотреть фотографии
16:07
Главные площади Волгограда и Волжского могут закрыть для протестных акцийСмотреть фотографии
15:40
На трассе в Волгоградской области перевернулся «Камаз»: водитель в реанимации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложенияСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец дал отпор грабителюСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области мужчина высушивал "веники" из марихуаныСмотреть фотографии
15:05
Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – АстраханьСмотреть фотографии
14:48
Площадь Павших борцов в Волгограде начали готовить для новогодних праздниковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в годСмотреть фотографии
13:01
Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса Смотреть фотографииCмотреть видео
12:34
В Волгоградской области сельский Дом культуры «заплакал» после ремонтаСмотреть фотографии
12:29
Потерпевшая по делу о взрыве дома в Волгограде не нашла крупную сумму денег и ордена в обломках (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)Смотреть фотографии
12:06
На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпатьсяСмотреть фотографии
11:51
Волгоградцам предложили выбрать название новому паркуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов Смотреть фотографии
10:51
Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должникаСмотреть фотографии
10:21
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетовСмотреть фотографии
10:01
Игроки сборной России пожелали юным волгоградским футболистам быть "наглыми"Смотреть фотографии
09:52
В Астрахани водитель маршрутного такси взял себе в напарники котаСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контрольСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщинаСмотреть фотографии
08:39
В Волжском вандалы громят новые остановкиСмотреть фотографии
07:33
Депутат Госдумы от Волгоградской области озаботилась контрафактом лекарствСмотреть фотографии
14:31
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХСмотреть фотографии
13:05
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 