В Волгограде магазины и рестораны подключатся к новогоднему оформлению города

Общество 30.11.2018 12:03
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30.11.2018 12:03
В Волгограде с 6 декабря стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов торговли, питания и сферы услуг. Принять участие в нем могут торговые комплексы, магазины, кафе и рестораны, а также салоны красоты, парикмахерские, ателье. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, для этого руководителям данных организаций необходимо украсить свои объекты в новогодней тематике и направить заявку в районные администрации до 20 декабря. Лучших в шести категориях назовет конкурсная комиссия. Еще один победитель определится в ходе народного голосования на сайте: www.volgadmin.ru.
Помимо праздничного оформления фасада, входа, витражей и окон предприниматели могут оформить и прилегающую территорию. Например, украсить деревья световой сеткой или дождем, различными светящимися украшениями, разместить фигуры сказочных персонажей, детские городки. Комиссия обязательно учтет и наличие форменной одежды с новогодней атрибутикой у персонала, а также проведение на территории объекта тематических мероприятий: благотворительных акций, новогодних распродаж, детских и молодежных праздников и другие.
В каждой номинации – «Лучшее новогоднее оформление торгового комплекса (торгового центра)», «Лучшее новогоднее оформление магазина», «Лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта», «Лучшее новогоднее оформление ресторана», «Лучшее новогоднее оформление кафе, бара (столовой)», «Лучшее новогоднее оформление объектов сферы услуг» и «Лучшее новогоднее оформление объекта торговли, общественного питания или сферы услуг по результатам открытого голосования» –экспертное жюри определит по 3 победителя. Одновременно с работой конкурсной комиссии с 6 по 20 декабря на официальном сайте администрации проводится открытое голосование на приз зрительских симпатий. Подведение итогов и церемония чествования победителей состоится в торжественной обстановке.
Городской конкурс на лучшее новогоднее убранство торговых объектов призван создать праздничную атмосферу и образ города в период новогодних праздников.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что подобный конкурс объявлен среди муниципальных образовательных учреждений. Между тем, пока в Волгограде не чувствуется приближение нового года. Лишь некоторые торговые центры установили на своих территориях елки.
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