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Общество

Волгоградских водителей избавят от бумажных медсправок

Общество 25.07.2026 09:37
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25.07.2026 09:37


МВД России подготовлены изменения в административный регламент по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, которые начнут действовать с 1 марта 2027 года. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

В частности, сдачу экзамена могут остановить в случае, если кандидат в водители в ходе экзаменов будет использовать средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники или справочные материалы. 

Также  с 1 марта 2027 года водителям и тем, кто сдает на права, предъявлять медицинскую справку в бумажном виде уже не придется. Медзаключения будут формироваться учреждениями здравоохранения и направляться в систему электронного документооборота. 

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